BTFX: Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF
Der Wechselkurs von BTFX hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.32 bis zu einem Hoch von 56.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BTFX heute?
Die Aktie von Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) notiert heute bei 56.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 56.68 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von BTFX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BTFX Dividenden?
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF wird derzeit mit 56.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 110.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BTFX zu verfolgen.
Wie kaufe ich BTFX-Aktien?
Sie können Aktien von Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) zum aktuellen Kurs von 56.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 56.48 oder 56.78 platziert, während 9 und -0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BTFX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BTFX-Aktien?
Bei einer Investition in Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 23.77 - 72.52 und der aktuelle Kurs 56.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.13% und 58.83%, bevor sie Orders zu 56.48 oder 56.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BTFX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CoinShares Bitcoin Leverage ETF?
Der höchste Kurs von CoinShares Bitcoin Leverage ETF (BTFX) im vergangenen Jahr lag bei 72.52. Innerhalb von 23.77 - 72.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 56.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CoinShares Bitcoin Leverage ETF?
Der niedrigste Kurs von CoinShares Bitcoin Leverage ETF (BTFX) im Laufe des Jahres betrug 23.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 56.48 und der Spanne 23.77 - 72.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BTFX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BTFX statt?
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 56.68 und 110.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.68
- Eröffnung
- 56.64
- Bid
- 56.48
- Ask
- 56.78
- Tief
- 56.32
- Hoch
- 56.68
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- 6.13%
- 6-Monatsänderung
- 58.83%
- Jahresänderung
- 110.90%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8