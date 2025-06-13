КотировкиРазделы
BTFX: Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF

56.68 USD 4.88 (9.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BTFX за сегодня изменился на 9.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.73, а максимальная — 56.79.

Следите за динамикой Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTFX сегодня?

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) сегодня оценивается на уровне 56.68. Инструмент торгуется в пределах 9.42%, вчерашнее закрытие составило 51.80, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTFX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF?

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF в настоящее время оценивается в 56.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 111.65% и USD. Отслеживайте движения BTFX на графике в реальном времени.

Как купить акции BTFX?

Вы можете купить акции Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) по текущей цене 56.68. Ордера обычно размещаются около 56.68 или 56.98, тогда как 32 и 3.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTFX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTFX?

Инвестирование в Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 23.77 - 72.52 и текущей цены 56.68. Многие сравнивают 6.50% и 59.39% перед размещением ордеров на 56.68 или 56.98. Изучайте ежедневные изменения цены BTFX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CoinShares Bitcoin Leverage ETF?

Самая высокая цена CoinShares Bitcoin Leverage ETF (BTFX) за последний год составила 72.52. Акции заметно колебались в пределах 23.77 - 72.52, сравнение с 51.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CoinShares Bitcoin Leverage ETF?

Самая низкая цена CoinShares Bitcoin Leverage ETF (BTFX) за год составила 23.77. Сравнение с текущими 56.68 и 23.77 - 72.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTFX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTFX?

В прошлом Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.80 и 111.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.73 56.79
Годовой диапазон
23.77 72.52
Предыдущее закрытие
51.80
Open
54.90
Bid
56.68
Ask
56.98
Low
54.73
High
56.79
Объем
32
Дневное изменение
9.42%
Месячное изменение
6.50%
6-месячное изменение
59.39%
Годовое изменение
111.65%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8