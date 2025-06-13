- Aperçu
BTFX: Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF
Le taux de change de BTFX a changé de 9.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.73 et à un maximum de 56.79.
Suivez la dynamique Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTFX Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BTFX aujourd'hui ?
L'action Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF est cotée à 56.68 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.42%, a clôturé hier à 51.80 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de BTFX présente ces mises à jour.
L'action Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF est actuellement valorisé à 56.68. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 111.65% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BTFX.
Comment acheter des actions BTFX ?
Vous pouvez acheter des actions Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF au cours actuel de 56.68. Les ordres sont généralement placés à proximité de 56.68 ou de 56.98, le 32 et le 3.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BTFX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BTFX ?
Investir dans Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.77 - 72.52 et le prix actuel 56.68. Beaucoup comparent 6.50% et 59.39% avant de passer des ordres à 56.68 ou 56.98. Consultez le graphique du cours de BTFX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CoinShares Bitcoin Leverage ETF ?
Le cours le plus élevé de CoinShares Bitcoin Leverage ETF l'année dernière était 72.52. Au cours de 23.77 - 72.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 51.80 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CoinShares Bitcoin Leverage ETF ?
Le cours le plus bas de CoinShares Bitcoin Leverage ETF (BTFX) sur l'année a été 23.77. Sa comparaison avec 56.68 et 23.77 - 72.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BTFX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BTFX a-t-elle été divisée ?
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 51.80 et 111.65% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 51.80
- Ouverture
- 54.90
- Bid
- 56.68
- Ask
- 56.98
- Plus Bas
- 54.73
- Plus Haut
- 56.79
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- 9.42%
- Changement Mensuel
- 6.50%
- Changement à 6 Mois
- 59.39%
- Changement Annuel
- 111.65%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8