BTFX: Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF

56.68 USD 4.88 (9.42%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BTFX a changé de 9.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.73 et à un maximum de 56.79.

Suivez la dynamique Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BTFX aujourd'hui ?

L'action Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF est cotée à 56.68 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.42%, a clôturé hier à 51.80 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de BTFX présente ces mises à jour.

L'action Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF est actuellement valorisé à 56.68. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 111.65% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BTFX.

Comment acheter des actions BTFX ?

Vous pouvez acheter des actions Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF au cours actuel de 56.68. Les ordres sont généralement placés à proximité de 56.68 ou de 56.98, le 32 et le 3.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BTFX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BTFX ?

Investir dans Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.77 - 72.52 et le prix actuel 56.68. Beaucoup comparent 6.50% et 59.39% avant de passer des ordres à 56.68 ou 56.98. Consultez le graphique du cours de BTFX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action CoinShares Bitcoin Leverage ETF ?

Le cours le plus élevé de CoinShares Bitcoin Leverage ETF l'année dernière était 72.52. Au cours de 23.77 - 72.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 51.80 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action CoinShares Bitcoin Leverage ETF ?

Le cours le plus bas de CoinShares Bitcoin Leverage ETF (BTFX) sur l'année a été 23.77. Sa comparaison avec 56.68 et 23.77 - 72.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BTFX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BTFX a-t-elle été divisée ?

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 51.80 et 111.65% après les opérations sur titres.

Range quotidien
54.73 56.79
Range Annuel
23.77 72.52
Clôture Précédente
51.80
Ouverture
54.90
Bid
56.68
Ask
56.98
Plus Bas
54.73
Plus Haut
56.79
Volume
32
Changement quotidien
9.42%
Changement Mensuel
6.50%
Changement à 6 Mois
59.39%
Changement Annuel
111.65%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8