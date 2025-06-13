- Panoramica
BTFX: Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF
Il tasso di cambio BTFX ha avuto una variazione del 9.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.73 e ad un massimo di 56.79.
Segui le dinamiche di Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTFX News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BTFX oggi?
Oggi le azioni Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF sono prezzate a 56.68. Viene scambiato all'interno di 9.42%, la chiusura di ieri è stata 51.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BTFX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF pagano dividendi?
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF è attualmente valutato a 56.68. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 111.65% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BTFX.
Come acquistare azioni BTFX?
Puoi acquistare azioni Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF al prezzo attuale di 56.68. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 56.68 o 56.98, mentre 32 e 3.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BTFX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BTFX?
Investire in Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.77 - 72.52 e il prezzo attuale 56.68. Molti confrontano 6.50% e 59.39% prima di effettuare ordini su 56.68 o 56.98. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BTFX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CoinShares Bitcoin Leverage ETF?
Il prezzo massimo di CoinShares Bitcoin Leverage ETF nell'ultimo anno è stato 72.52. All'interno di 23.77 - 72.52, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 51.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CoinShares Bitcoin Leverage ETF?
Il prezzo più basso di CoinShares Bitcoin Leverage ETF (BTFX) nel corso dell'anno è stato 23.77. Confrontandolo con gli attuali 56.68 e 23.77 - 72.52 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BTFX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BTFX?
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 51.80 e 111.65%.
- Chiusura Precedente
- 51.80
- Apertura
- 54.90
- Bid
- 56.68
- Ask
- 56.98
- Minimo
- 54.73
- Massimo
- 56.79
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 9.42%
- Variazione Mensile
- 6.50%
- Variazione Semestrale
- 59.39%
- Variazione Annuale
- 111.65%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8