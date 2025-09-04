Moedas / BROS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BROS: Dutch Bros Inc Class A
57.89 USD 0.06 (0.10%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BROS para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.87 e o mais alto foi 58.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Dutch Bros Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BROS Notícias
- Here's Why Dutch Bros (BROS) Fell More Than Broader Market
- Retail Sales Continue to Soar on Robust Demand: 4 Stocks with Upside
- Ações da Dutch Bros mantêm classificação de Compra na Stifel com expansão de teste de alimentos
- Dutch Bros stock holds Buy rating at Stifel as food test expands
- BROS vs. KDP: Which Coffee Stock Offers More Growth Potential?
- A Stock to Buy Today
- CAKE vs. BROS: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Why New IPO Black Rock Coffee Bar Could Be A GARP Opportunity (NASDAQ:BRCB)
- My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Can Chipotle's Expansion Beyond North America Deliver Growth?
- Dutch Bros (BROS) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- What Sandy Koufax’s Perfect Game Taught Me About Investing
- 2 Growth Stocks Down 20% or More to Buy Right Now
- 3 Growth Stocks That Could Skyrocket in 2025 and Beyond
- Restaurant promotions to intensify as consumer spending weakens
- Why Investing $10,000 in Dutch Bros Stock Today Might Just Be a Brilliant Move
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Dutch Bros' Traffic and Ticket Growth, Sustainable or Short-Lived?
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- Looking to Beat the Stock Market? 1 Reason to Set Your Sights on Dutch Bros Stock.
- 3 Monster Stocks to Hold for the Next 5 Years
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Prediction: Dutch Bros Will Help Make You Richer by 2030
- Why Dutch Bros Stock Soared 21% in August
Faixa diária
57.87 58.90
Faixa anual
30.49 86.80
- Fechamento anterior
- 57.95
- Open
- 58.55
- Bid
- 57.89
- Ask
- 58.19
- Low
- 57.87
- High
- 58.90
- Volume
- 288
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- -17.84%
- Mudança de 6 meses
- -6.08%
- Mudança anual
- 81.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh