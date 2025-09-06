통화 / BROS
BROS: Dutch Bros Inc Class A
58.64 USD 0.49 (0.84%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BROS 환율이 오늘 0.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 57.25이고 고가는 59.08이었습니다.
Dutch Bros Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
57.25 59.08
년간 변동
30.49 86.80
- 이전 종가
- 58.15
- 시가
- 58.49
- Bid
- 58.64
- Ask
- 58.94
- 저가
- 57.25
- 고가
- 59.08
- 볼륨
- 6.609 K
- 일일 변동
- 0.84%
- 월 변동
- -16.78%
- 6개월 변동
- -4.87%
- 년간 변동율
- 83.77%
