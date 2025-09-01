КотировкиРазделы
BROS
BROS: Dutch Bros Inc Class A

59.36 USD 2.73 (4.40%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BROS за сегодня изменился на -4.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.22, а максимальная — 62.40.

Следите за динамикой Dutch Bros Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
59.22 62.40
Годовой диапазон
30.49 86.80
Предыдущее закрытие
62.09
Open
62.40
Bid
59.36
Ask
59.66
Low
59.22
High
62.40
Объем
10.109 K
Дневное изменение
-4.40%
Месячное изменение
-15.75%
6-месячное изменение
-3.70%
Годовое изменение
86.02%
