BROS: Dutch Bros Inc Class A

58.64 USD 0.49 (0.84%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BROS a changé de 0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.25 et à un maximum de 59.08.

Suivez la dynamique Dutch Bros Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
57.25 59.08
Range Annuel
30.49 86.80
Clôture Précédente
58.15
Ouverture
58.49
Bid
58.64
Ask
58.94
Plus Bas
57.25
Plus Haut
59.08
Volume
6.609 K
Changement quotidien
0.84%
Changement Mensuel
-16.78%
Changement à 6 Mois
-4.87%
Changement Annuel
83.77%
20 septembre, samedi