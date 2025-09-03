货币 / BROS
BROS: Dutch Bros Inc Class A
59.36 USD 2.73 (4.40%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BROS汇率已更改-4.40%。当日，交易品种以低点59.22和高点62.40进行交易。
关注Dutch Bros Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
59.22 62.40
年范围
30.49 86.80
- 前一天收盘价
- 62.09
- 开盘价
- 62.40
- 卖价
- 59.36
- 买价
- 59.66
- 最低价
- 59.22
- 最高价
- 62.40
- 交易量
- 10.109 K
- 日变化
- -4.40%
- 月变化
- -15.75%
- 6个月变化
- -3.70%
- 年变化
- 86.02%
