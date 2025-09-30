- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BOWNR: Bowen Acquisition Corp - Rights
A taxa do BOWNR para hoje mudou para -2.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2212 e o mais alto foi 0.2404.
Veja a dinâmica do par de moedas Bowen Acquisition Corp - Rights. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BOWNR hoje?
Hoje Bowen Acquisition Corp - Rights (BOWNR) está avaliado em 0.2212. O instrumento é negociado dentro de -2.64%, o fechamento de ontem foi 0.2272, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BOWNR em tempo real.
As ações de Bowen Acquisition Corp - Rights pagam dividendos?
Atualmente Bowen Acquisition Corp - Rights está avaliado em 0.2212. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 84.18% e USD. Monitore os movimentos de BOWNR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BOWNR?
Você pode comprar ações de Bowen Acquisition Corp - Rights (BOWNR) pelo preço atual 0.2212. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2212 ou 0.2242, enquanto 7 e -6.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BOWNR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BOWNR?
Investir em Bowen Acquisition Corp - Rights envolve considerar a faixa anual 0.0910 - 0.4800 e o preço atual 0.2212. Muitos comparam 23.30% e 4.05% antes de enviar ordens em 0.2212 ou 0.2242. Estude as mudanças diárias de preço de BOWNR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bowen Acquisition Corp?
O maior preço de Bowen Acquisition Corp (BOWNR) no último ano foi 0.4800. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0910 - 0.4800, e a comparação com 0.2272 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bowen Acquisition Corp - Rights no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bowen Acquisition Corp?
O menor preço de Bowen Acquisition Corp (BOWNR) no ano foi 0.0910. A comparação com o preço atual 0.2212 e 0.0910 - 0.4800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BOWNR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BOWNR?
No passado Bowen Acquisition Corp - Rights passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2272 e 84.18% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2272
- Open
- 0.2355
- Bid
- 0.2212
- Ask
- 0.2242
- Low
- 0.2212
- High
- 0.2404
- Volume
- 7
- Mudança diária
- -2.64%
- Mudança mensal
- 23.30%
- Mudança de 6 meses
- 4.05%
- Mudança anual
- 84.18%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4