BOWNR: Bowen Acquisition Corp - Rights
Le taux de change de BOWNR a changé de -2.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2212 et à un maximum de 0.2404.
Suivez la dynamique Bowen Acquisition Corp - Rights. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BOWNR aujourd'hui ?
L'action Bowen Acquisition Corp - Rights est cotée à 0.2212 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.64%, a clôturé hier à 0.2272 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de BOWNR présente ces mises à jour.
L'action Bowen Acquisition Corp - Rights verse-t-elle des dividendes ?
Bowen Acquisition Corp - Rights est actuellement valorisé à 0.2212. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 84.18% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BOWNR.
Comment acheter des actions BOWNR ?
Vous pouvez acheter des actions Bowen Acquisition Corp - Rights au cours actuel de 0.2212. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2212 ou de 0.2242, le 7 et le -6.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BOWNR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BOWNR ?
Investir dans Bowen Acquisition Corp - Rights implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0910 - 0.4800 et le prix actuel 0.2212. Beaucoup comparent 23.30% et 4.05% avant de passer des ordres à 0.2212 ou 0.2242. Consultez le graphique du cours de BOWNR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bowen Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Bowen Acquisition Corp l'année dernière était 0.4800. Au cours de 0.0910 - 0.4800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2272 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bowen Acquisition Corp - Rights sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bowen Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Bowen Acquisition Corp (BOWNR) sur l'année a été 0.0910. Sa comparaison avec 0.2212 et 0.0910 - 0.4800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BOWNR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BOWNR a-t-elle été divisée ?
Bowen Acquisition Corp - Rights a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2272 et 84.18% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2272
- Ouverture
- 0.2355
- Bid
- 0.2212
- Ask
- 0.2242
- Plus Bas
- 0.2212
- Plus Haut
- 0.2404
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -2.64%
- Changement Mensuel
- 23.30%
- Changement à 6 Mois
- 4.05%
- Changement Annuel
- 84.18%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4