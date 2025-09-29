КотировкиРазделы
BOWNR: Bowen Acquisition Corp - Rights

0.2212 USD 0.0060 (2.64%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOWNR за сегодня изменился на -2.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2212, а максимальная — 0.2404.

Следите за динамикой Bowen Acquisition Corp - Rights. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BOWNR сегодня?

Bowen Acquisition Corp - Rights (BOWNR) сегодня оценивается на уровне 0.2212. Инструмент торгуется в пределах -2.64%, вчерашнее закрытие составило 0.2272, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOWNR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bowen Acquisition Corp - Rights?

Bowen Acquisition Corp - Rights в настоящее время оценивается в 0.2212. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 84.18% и USD. Отслеживайте движения BOWNR на графике в реальном времени.

Как купить акции BOWNR?

Вы можете купить акции Bowen Acquisition Corp - Rights (BOWNR) по текущей цене 0.2212. Ордера обычно размещаются около 0.2212 или 0.2242, тогда как 7 и -6.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOWNR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BOWNR?

Инвестирование в Bowen Acquisition Corp - Rights предполагает учет годового диапазона 0.0910 - 0.4800 и текущей цены 0.2212. Многие сравнивают 23.30% и 4.05% перед размещением ордеров на 0.2212 или 0.2242. Изучайте ежедневные изменения цены BOWNR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bowen Acquisition Corp?

Самая высокая цена Bowen Acquisition Corp (BOWNR) за последний год составила 0.4800. Акции заметно колебались в пределах 0.0910 - 0.4800, сравнение с 0.2272 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bowen Acquisition Corp - Rights на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bowen Acquisition Corp?

Самая низкая цена Bowen Acquisition Corp (BOWNR) за год составила 0.0910. Сравнение с текущими 0.2212 и 0.0910 - 0.4800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOWNR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BOWNR?

В прошлом Bowen Acquisition Corp - Rights проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2272 и 84.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.2212 0.2404
Годовой диапазон
0.0910 0.4800
Предыдущее закрытие
0.2272
Open
0.2355
Bid
0.2212
Ask
0.2242
Low
0.2212
High
0.2404
Объем
7
Дневное изменение
-2.64%
Месячное изменение
23.30%
6-месячное изменение
4.05%
Годовое изменение
84.18%
