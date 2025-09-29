报价部分
货币 / BOWNR
回到股票

BOWNR: Bowen Acquisition Corp - Rights

0.2212 USD 0.0060 (2.64%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BOWNR汇率已更改-2.64%。当日，交易品种以低点0.2212和高点0.2404进行交易。

关注Bowen Acquisition Corp - Rights动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BOWNR股票今天的价格是多少？

Bowen Acquisition Corp - Rights股票今天的定价为0.2212。它在-2.64%范围内交易，昨天的收盘价为0.2272，交易量达到7。BOWNR的实时价格图表显示了这些更新。

Bowen Acquisition Corp - Rights股票是否支付股息？

Bowen Acquisition Corp - Rights目前的价值为0.2212。股息政策取决于公司，而投资者也会关注84.18%和USD。实时查看图表以跟踪BOWNR走势。

如何购买BOWNR股票？

您可以以0.2212的当前价格购买Bowen Acquisition Corp - Rights股票。订单通常设置在0.2212或0.2242附近，而7和-6.07%显示市场活动。立即关注BOWNR的实时图表更新。

如何投资BOWNR股票？

投资Bowen Acquisition Corp - Rights需要考虑年度范围0.0910 - 0.4800和当前价格0.2212。许多人在以0.2212或0.2242下订单之前，会比较23.30%和。实时查看BOWNR价格图表，了解每日变化。

Bowen Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bowen Acquisition Corp的最高价格是0.4800。在0.0910 - 0.4800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bowen Acquisition Corp - Rights的绩效。

Bowen Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

Bowen Acquisition Corp（BOWNR）的最低价格为0.0910。将其与当前的0.2212和0.0910 - 0.4800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOWNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BOWNR股票是什么时候拆分的？

Bowen Acquisition Corp - Rights历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2272和84.18%中可见。

日范围
0.2212 0.2404
年范围
0.0910 0.4800
前一天收盘价
0.2272
开盘价
0.2355
卖价
0.2212
买价
0.2242
最低价
0.2212
最高价
0.2404
交易量
7
日变化
-2.64%
月变化
23.30%
6个月变化
4.05%
年变化
84.18%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值