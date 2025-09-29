BOWNR: Bowen Acquisition Corp - Rights
今日BOWNR汇率已更改-2.64%。当日，交易品种以低点0.2212和高点0.2404进行交易。
关注Bowen Acquisition Corp - Rights动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BOWNR股票今天的价格是多少？
Bowen Acquisition Corp - Rights股票今天的定价为0.2212。它在-2.64%范围内交易，昨天的收盘价为0.2272，交易量达到7。BOWNR的实时价格图表显示了这些更新。
Bowen Acquisition Corp - Rights股票是否支付股息？
Bowen Acquisition Corp - Rights目前的价值为0.2212。股息政策取决于公司，而投资者也会关注84.18%和USD。实时查看图表以跟踪BOWNR走势。
如何购买BOWNR股票？
您可以以0.2212的当前价格购买Bowen Acquisition Corp - Rights股票。订单通常设置在0.2212或0.2242附近，而7和-6.07%显示市场活动。立即关注BOWNR的实时图表更新。
如何投资BOWNR股票？
投资Bowen Acquisition Corp - Rights需要考虑年度范围0.0910 - 0.4800和当前价格0.2212。许多人在以0.2212或0.2242下订单之前，会比较23.30%和。实时查看BOWNR价格图表，了解每日变化。
Bowen Acquisition Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bowen Acquisition Corp的最高价格是0.4800。在0.0910 - 0.4800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bowen Acquisition Corp - Rights的绩效。
Bowen Acquisition Corp股票的最低价格是多少？
Bowen Acquisition Corp（BOWNR）的最低价格为0.0910。将其与当前的0.2212和0.0910 - 0.4800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOWNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BOWNR股票是什么时候拆分的？
Bowen Acquisition Corp - Rights历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2272和84.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.2272
- 开盘价
- 0.2355
- 卖价
- 0.2212
- 买价
- 0.2242
- 最低价
- 0.2212
- 最高价
- 0.2404
- 交易量
- 7
- 日变化
- -2.64%
- 月变化
- 23.30%
- 6个月变化
- 4.05%
- 年变化
- 84.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值