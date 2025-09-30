QuotazioniSezioni
BOWNR
BOWNR: Bowen Acquisition Corp - Rights

0.2212 USD 0.0060 (2.64%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BOWNR ha avuto una variazione del -2.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2212 e ad un massimo di 0.2404.

Segui le dinamiche di Bowen Acquisition Corp - Rights. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BOWNR oggi?

Oggi le azioni Bowen Acquisition Corp - Rights sono prezzate a 0.2212. Viene scambiato all'interno di -2.64%, la chiusura di ieri è stata 0.2272 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BOWNR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bowen Acquisition Corp - Rights pagano dividendi?

Bowen Acquisition Corp - Rights è attualmente valutato a 0.2212. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 84.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BOWNR.

Come acquistare azioni BOWNR?

Puoi acquistare azioni Bowen Acquisition Corp - Rights al prezzo attuale di 0.2212. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.2212 o 0.2242, mentre 7 e -6.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BOWNR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BOWNR?

Investire in Bowen Acquisition Corp - Rights implica considerare l'intervallo annuale 0.0910 - 0.4800 e il prezzo attuale 0.2212. Molti confrontano 23.30% e 4.05% prima di effettuare ordini su 0.2212 o 0.2242. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BOWNR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bowen Acquisition Corp?

Il prezzo massimo di Bowen Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 0.4800. All'interno di 0.0910 - 0.4800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2272 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bowen Acquisition Corp - Rights utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bowen Acquisition Corp?

Il prezzo più basso di Bowen Acquisition Corp (BOWNR) nel corso dell'anno è stato 0.0910. Confrontandolo con gli attuali 0.2212 e 0.0910 - 0.4800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BOWNR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BOWNR?

Bowen Acquisition Corp - Rights ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2272 e 84.18%.

Intervallo Giornaliero
0.2212 0.2404
Intervallo Annuale
0.0910 0.4800
Chiusura Precedente
0.2272
Apertura
0.2355
Bid
0.2212
Ask
0.2242
Minimo
0.2212
Massimo
0.2404
Volume
7
Variazione giornaliera
-2.64%
Variazione Mensile
23.30%
Variazione Semestrale
4.05%
Variazione Annuale
84.18%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4