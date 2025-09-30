- Panoramica
BOWNR: Bowen Acquisition Corp - Rights
Il tasso di cambio BOWNR ha avuto una variazione del -2.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2212 e ad un massimo di 0.2404.
Segui le dinamiche di Bowen Acquisition Corp - Rights. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BOWNR oggi?
Oggi le azioni Bowen Acquisition Corp - Rights sono prezzate a 0.2212. Viene scambiato all'interno di -2.64%, la chiusura di ieri è stata 0.2272 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BOWNR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bowen Acquisition Corp - Rights pagano dividendi?
Bowen Acquisition Corp - Rights è attualmente valutato a 0.2212. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 84.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BOWNR.
Come acquistare azioni BOWNR?
Puoi acquistare azioni Bowen Acquisition Corp - Rights al prezzo attuale di 0.2212. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.2212 o 0.2242, mentre 7 e -6.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BOWNR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BOWNR?
Investire in Bowen Acquisition Corp - Rights implica considerare l'intervallo annuale 0.0910 - 0.4800 e il prezzo attuale 0.2212. Molti confrontano 23.30% e 4.05% prima di effettuare ordini su 0.2212 o 0.2242. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BOWNR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bowen Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Bowen Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 0.4800. All'interno di 0.0910 - 0.4800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2272 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bowen Acquisition Corp - Rights utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bowen Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Bowen Acquisition Corp (BOWNR) nel corso dell'anno è stato 0.0910. Confrontandolo con gli attuali 0.2212 e 0.0910 - 0.4800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BOWNR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BOWNR?
Bowen Acquisition Corp - Rights ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2272 e 84.18%.
- Chiusura Precedente
- 0.2272
- Apertura
- 0.2355
- Bid
- 0.2212
- Ask
- 0.2242
- Minimo
- 0.2212
- Massimo
- 0.2404
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -2.64%
- Variazione Mensile
- 23.30%
- Variazione Semestrale
- 4.05%
- Variazione Annuale
- 84.18%
