BOWNR: Bowen Acquisition Corp - Rights

0.2212 USD 0.0060 (2.64%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BOWNRの今日の為替レートは、-2.64%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2212の安値と0.2404の高値で取引されました。

Bowen Acquisition Corp - Rightsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BOWNR株の現在の価格は？

Bowen Acquisition Corp - Rightsの株価は本日0.2212です。-2.64%内で取引され、前日の終値は0.2272、取引量は7に達しました。BOWNRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bowen Acquisition Corp - Rightsの株は配当を出しますか？

Bowen Acquisition Corp - Rightsの現在の価格は0.2212です。配当方針は会社によりますが、投資家は84.18%やUSDにも注目します。BOWNRの動きはライブチャートで確認できます。

BOWNR株を買う方法は？

Bowen Acquisition Corp - Rightsの株は現在0.2212で購入可能です。注文は通常0.2212または0.2242付近で行われ、7や-6.07%が市場の動きを示します。BOWNRの最新情報はライブチャートで確認できます。

BOWNR株に投資する方法は？

Bowen Acquisition Corp - Rightsへの投資では、年間の値幅0.0910 - 0.4800と現在の0.2212を考慮します。注文は多くの場合0.2212や0.2242で行われる前に、23.30%や4.05%と比較されます。BOWNRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bowen Acquisition Corpの株の最高値は？

Bowen Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.4800でした。0.0910 - 0.4800内で株価は大きく変動し、0.2272と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bowen Acquisition Corp - Rightsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bowen Acquisition Corpの株の最低値は？

Bowen Acquisition Corp(BOWNR)の年間最安値は0.0910でした。現在の0.2212や0.0910 - 0.4800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BOWNRの動きはライブチャートで確認できます。

BOWNRの株式分割はいつ行われましたか？

Bowen Acquisition Corp - Rightsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2272、84.18%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.2212 0.2404
1年のレンジ
0.0910 0.4800
以前の終値
0.2272
始値
0.2355
買値
0.2212
買値
0.2242
安値
0.2212
高値
0.2404
出来高
7
1日の変化
-2.64%
1ヶ月の変化
23.30%
6ヶ月の変化
4.05%
1年の変化
84.18%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4