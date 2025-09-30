Bowen Acquisition Corp - Rightsの現在の価格は0.2212です。配当方針は会社によりますが、投資家は84.18%やUSDにも注目します。BOWNRの動きはライブチャートで確認できます。

Bowen Acquisition Corp - Rightsへの投資では、年間の値幅0.0910 - 0.4800と現在の0.2212を考慮します。注文は多くの場合0.2212や0.2242で行われる前に、23.30%や4.05%と比較されます。BOWNRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bowen Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.4800でした。0.0910 - 0.4800内で株価は大きく変動し、0.2272と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bowen Acquisition Corp - Rightsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bowen Acquisition Corpの株の最低値は？

Bowen Acquisition Corp(BOWNR)の年間最安値は0.0910でした。現在の0.2212や0.0910 - 0.4800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BOWNRの動きはライブチャートで確認できます。