BOWNR: Bowen Acquisition Corp - Rights
BOWNRの今日の為替レートは、-2.64%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2212の安値と0.2404の高値で取引されました。
Bowen Acquisition Corp - Rightsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BOWNR株の現在の価格は？
Bowen Acquisition Corp - Rightsの株価は本日0.2212です。-2.64%内で取引され、前日の終値は0.2272、取引量は7に達しました。BOWNRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bowen Acquisition Corp - Rightsの株は配当を出しますか？
Bowen Acquisition Corp - Rightsの現在の価格は0.2212です。配当方針は会社によりますが、投資家は84.18%やUSDにも注目します。BOWNRの動きはライブチャートで確認できます。
BOWNR株を買う方法は？
Bowen Acquisition Corp - Rightsの株は現在0.2212で購入可能です。注文は通常0.2212または0.2242付近で行われ、7や-6.07%が市場の動きを示します。BOWNRの最新情報はライブチャートで確認できます。
BOWNR株に投資する方法は？
Bowen Acquisition Corp - Rightsへの投資では、年間の値幅0.0910 - 0.4800と現在の0.2212を考慮します。注文は多くの場合0.2212や0.2242で行われる前に、23.30%や4.05%と比較されます。BOWNRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Bowen Acquisition Corpの株の最高値は？
Bowen Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.4800でした。0.0910 - 0.4800内で株価は大きく変動し、0.2272と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bowen Acquisition Corp - Rightsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Bowen Acquisition Corpの株の最低値は？
Bowen Acquisition Corp(BOWNR)の年間最安値は0.0910でした。現在の0.2212や0.0910 - 0.4800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BOWNRの動きはライブチャートで確認できます。
BOWNRの株式分割はいつ行われましたか？
Bowen Acquisition Corp - Rightsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2272、84.18%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.2272
- 始値
- 0.2355
- 買値
- 0.2212
- 買値
- 0.2242
- 安値
- 0.2212
- 高値
- 0.2404
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- -2.64%
- 1ヶ月の変化
- 23.30%
- 6ヶ月の変化
- 4.05%
- 1年の変化
- 84.18%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4