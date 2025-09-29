- Panorámica
BOWNR: Bowen Acquisition Corp - Rights
El tipo de cambio de BOWNR de hoy ha cambiado un -2.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.2212, mientras que el máximo ha alcanzado 0.2404.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bowen Acquisition Corp - Rights. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BOWNR hoy?
Bowen Acquisition Corp - Rights (BOWNR) se evalúa hoy en 0.2212. El instrumento se negocia dentro de -2.64%; el cierre de ayer ha sido 0.2272 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BOWNR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bowen Acquisition Corp - Rights?
Bowen Acquisition Corp - Rights se evalúa actualmente en 0.2212. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 84.18% y USD. Monitoree los movimientos de BOWNR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BOWNR?
Puede comprar acciones de Bowen Acquisition Corp - Rights (BOWNR) al precio actual de 0.2212. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.2212 o 0.2242, mientras que 7 y -6.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BOWNR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BOWNR?
Invertir en Bowen Acquisition Corp - Rights implica tener en cuenta el rango anual 0.0910 - 0.4800 y el precio actual 0.2212. Muchos comparan 23.30% y 4.05% antes de colocar órdenes en 0.2212 o 0.2242. Estudie los cambios diarios de precios de BOWNR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bowen Acquisition Corp?
El precio más alto de Bowen Acquisition Corp (BOWNR) en el último año ha sido 0.4800. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0910 - 0.4800, una comparación con 0.2272 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bowen Acquisition Corp - Rights en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bowen Acquisition Corp?
El precio más bajo de Bowen Acquisition Corp (BOWNR) para el año ha sido 0.0910. La comparación con los actuales 0.2212 y 0.0910 - 0.4800 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BOWNR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BOWNR?
En el pasado, Bowen Acquisition Corp - Rights ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.2272 y 84.18% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.2272
- Open
- 0.2355
- Bid
- 0.2212
- Ask
- 0.2242
- Low
- 0.2212
- High
- 0.2404
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- -2.64%
- Cambio mensual
- 23.30%
- Cambio a 6 meses
- 4.05%
- Cambio anual
- 84.18%
- Act.
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
- Pronós.
