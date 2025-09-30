- Übersicht
BOWNR: Bowen Acquisition Corp - Rights
Der Wechselkurs von BOWNR hat sich für heute um -2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2212 bis zu einem Hoch von 0.2404 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bowen Acquisition Corp - Rights-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BOWNR heute?
Die Aktie von Bowen Acquisition Corp - Rights (BOWNR) notiert heute bei 0.2212. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.64% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2272 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von BOWNR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BOWNR Dividenden?
Bowen Acquisition Corp - Rights wird derzeit mit 0.2212 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 84.18% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BOWNR zu verfolgen.
Wie kaufe ich BOWNR-Aktien?
Sie können Aktien von Bowen Acquisition Corp - Rights (BOWNR) zum aktuellen Kurs von 0.2212 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2212 oder 0.2242 platziert, während 7 und -6.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BOWNR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BOWNR-Aktien?
Bei einer Investition in Bowen Acquisition Corp - Rights müssen die jährliche Spanne 0.0910 - 0.4800 und der aktuelle Kurs 0.2212 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 23.30% und 4.05%, bevor sie Orders zu 0.2212 oder 0.2242 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BOWNR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bowen Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Bowen Acquisition Corp (BOWNR) im vergangenen Jahr lag bei 0.4800. Innerhalb von 0.0910 - 0.4800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2272 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bowen Acquisition Corp - Rights mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bowen Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Bowen Acquisition Corp (BOWNR) im Laufe des Jahres betrug 0.0910. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2212 und der Spanne 0.0910 - 0.4800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BOWNR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BOWNR statt?
Bowen Acquisition Corp - Rights hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2272 und 84.18% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2272
- Eröffnung
- 0.2355
- Bid
- 0.2212
- Ask
- 0.2242
- Tief
- 0.2212
- Hoch
- 0.2404
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -2.64%
- Monatsänderung
- 23.30%
- 6-Monatsänderung
- 4.05%
- Jahresänderung
- 84.18%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4