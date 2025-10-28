- Visão do mercado
BNR: Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares
A taxa do BNR para hoje mudou para -10.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.70 e o mais alto foi 13.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BNR hoje?
Hoje Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares (BNR) está avaliado em 11.70. O instrumento é negociado dentro de 11.70 - 13.49, o fechamento de ontem foi 13.02, e o volume de negociação atingiu 89. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BNR em tempo real.
As ações de Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares pagam dividendos?
Atualmente Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares está avaliado em 11.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 319.35% e USD. Monitore os movimentos de BNR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BNR?
Você pode comprar ações de Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares (BNR) pelo preço atual 11.70. Ordens geralmente são executadas perto de 11.70 ou 12.00, enquanto 89 e -10.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BNR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BNR?
Investir em Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares envolve considerar a faixa anual 2.18 - 13.49 e o preço atual 11.70. Muitos comparam 35.10% e 278.64% antes de enviar ordens em 11.70 ou 12.00. Estude as mudanças diárias de preço de BNR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Burning Rock Biotech Ltd?
O maior preço de Burning Rock Biotech Ltd (BNR) no último ano foi 13.49. As ações oscilaram bastante dentro de 2.18 - 13.49, e a comparação com 13.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Burning Rock Biotech Ltd?
O menor preço de Burning Rock Biotech Ltd (BNR) no ano foi 2.18. A comparação com o preço atual 11.70 e 2.18 - 13.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BNR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BNR?
No passado Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 13.02 e 319.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 13.02
- Open
- 13.01
- Bid
- 11.70
- Ask
- 12.00
- Low
- 11.70
- High
- 13.49
- Volume
- 89
- Mudança diária
- -10.14%
- Mudança mensal
- 35.10%
- Mudança de 6 meses
- 278.64%
- Mudança anual
- 319.35%
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 1.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.5%
- Prév.
- -0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- 93.5
- Prév.
- 94.2
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.953%