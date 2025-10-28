QuotazioniSezioni
BNR: Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares

11.70 USD 1.32 (10.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNR ha avuto una variazione del -10.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.70 e ad un massimo di 13.49.

Segui le dinamiche di Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BNR oggi?

Oggi le azioni Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares sono prezzate a 11.70. Viene scambiato all'interno di 11.70 - 13.49, la chiusura di ieri è stata 13.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 89. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares pagano dividendi?

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares è attualmente valutato a 11.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 319.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNR.

Come acquistare azioni BNR?

Puoi acquistare azioni Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares al prezzo attuale di 11.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.70 o 12.00, mentre 89 e -10.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BNR?

Investire in Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares implica considerare l'intervallo annuale 2.18 - 13.49 e il prezzo attuale 11.70. Molti confrontano 35.10% e 278.64% prima di effettuare ordini su 11.70 o 12.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Burning Rock Biotech Ltd?

Il prezzo massimo di Burning Rock Biotech Ltd nell'ultimo anno è stato 13.49. All'interno di 2.18 - 13.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 13.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Burning Rock Biotech Ltd?

Il prezzo più basso di Burning Rock Biotech Ltd (BNR) nel corso dell'anno è stato 2.18. Confrontandolo con gli attuali 11.70 e 2.18 - 13.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNR?

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 13.02 e 319.35%.

Intervallo Giornaliero
11.70 13.49
Intervallo Annuale
2.18 13.49
Chiusura Precedente
13.02
Apertura
13.01
Bid
11.70
Ask
12.00
Minimo
11.70
Massimo
13.49
Volume
89
Variazione giornaliera
-10.14%
Variazione Mensile
35.10%
Variazione Semestrale
278.64%
Variazione Annuale
319.35%
