- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BNR: Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares
Il tasso di cambio BNR ha avuto una variazione del -10.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.70 e ad un massimo di 13.49.
Segui le dinamiche di Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BNR oggi?
Oggi le azioni Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares sono prezzate a 11.70. Viene scambiato all'interno di 11.70 - 13.49, la chiusura di ieri è stata 13.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 89. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares pagano dividendi?
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares è attualmente valutato a 11.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 319.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNR.
Come acquistare azioni BNR?
Puoi acquistare azioni Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares al prezzo attuale di 11.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.70 o 12.00, mentre 89 e -10.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BNR?
Investire in Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares implica considerare l'intervallo annuale 2.18 - 13.49 e il prezzo attuale 11.70. Molti confrontano 35.10% e 278.64% prima di effettuare ordini su 11.70 o 12.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Burning Rock Biotech Ltd?
Il prezzo massimo di Burning Rock Biotech Ltd nell'ultimo anno è stato 13.49. All'interno di 2.18 - 13.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 13.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Burning Rock Biotech Ltd?
Il prezzo più basso di Burning Rock Biotech Ltd (BNR) nel corso dell'anno è stato 2.18. Confrontandolo con gli attuali 11.70 e 2.18 - 13.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNR?
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 13.02 e 319.35%.
- Chiusura Precedente
- 13.02
- Apertura
- 13.01
- Bid
- 11.70
- Ask
- 12.00
- Minimo
- 11.70
- Massimo
- 13.49
- Volume
- 89
- Variazione giornaliera
- -10.14%
- Variazione Mensile
- 35.10%
- Variazione Semestrale
- 278.64%
- Variazione Annuale
- 319.35%
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 1.8%
- Agire
-
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -0.3%
- Agire
-
- Fcst
- 93.5
- Prev
- 94.2
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.953%