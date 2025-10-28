- Panorámica
BNR: Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares
El tipo de cambio de BNR de hoy ha cambiado un -10.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.70, mientras que el máximo ha alcanzado 13.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BNR hoy?
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares (BNR) se evalúa hoy en 11.70. El instrumento se negocia dentro de 11.70 - 13.49; el cierre de ayer ha sido 13.02 y el volumen comercial ha alcanzado 89. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BNR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares?
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares se evalúa actualmente en 11.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 319.35% y USD. Monitoree los movimientos de BNR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BNR?
Puede comprar acciones de Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares (BNR) al precio actual de 11.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 11.70 o 12.00, mientras que 89 y -10.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BNR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BNR?
Invertir en Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares implica tener en cuenta el rango anual 2.18 - 13.49 y el precio actual 11.70. Muchos comparan 35.10% y 278.64% antes de colocar órdenes en 11.70 o 12.00. Estudie los cambios diarios de precios de BNR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Burning Rock Biotech Ltd?
El precio más alto de Burning Rock Biotech Ltd (BNR) en el último año ha sido 13.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.18 - 13.49, una comparación con 13.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Burning Rock Biotech Ltd?
El precio más bajo de Burning Rock Biotech Ltd (BNR) para el año ha sido 2.18. La comparación con los actuales 11.70 y 2.18 - 13.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BNR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BNR?
En el pasado, Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 13.02 y 319.35% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 13.02
- Open
- 13.01
- Bid
- 11.70
- Ask
- 12.00
- Low
- 11.70
- High
- 13.49
- Volumen
- 89
- Cambio diario
- -10.14%
- Cambio mensual
- 35.10%
- Cambio a 6 meses
- 278.64%
- Cambio anual
- 319.35%
- Act.
- 1.6%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 1.8%
- Act.
- -0.6%
- Pronós.
- -0.5%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
- 94.6
- Pronós.
- 93.5
- Prev.
- 95.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.953%