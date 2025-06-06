报价部分
货币 / BNR
回到股票

BNR: Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares

11.70 USD 1.32 (10.14%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BNR汇率已更改-10.14%。当日，交易品种以低点11.70和高点13.49进行交易。

关注Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BNR新闻

常见问题解答

BNR股票今天的价格是多少？

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares股票今天的定价为11.70。它在11.70 - 13.49范围内交易，昨天的收盘价为13.02，交易量达到89。BNR的实时价格图表显示了这些更新。

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares股票是否支付股息？

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares目前的价值为11.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注319.35%和USD。实时查看图表以跟踪BNR走势。

如何购买BNR股票？

您可以以11.70的当前价格购买Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares股票。订单通常设置在11.70或12.00附近，而89和-10.07%显示市场活动。立即关注BNR的实时图表更新。

如何投资BNR股票？

投资Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares需要考虑年度范围2.18 - 13.49和当前价格11.70。许多人在以11.70或12.00下订单之前，会比较35.10%和。实时查看BNR价格图表，了解每日变化。

Burning Rock Biotech Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Burning Rock Biotech Ltd的最高价格是13.49。在2.18 - 13.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares的绩效。

Burning Rock Biotech Ltd股票的最低价格是多少？

Burning Rock Biotech Ltd（BNR）的最低价格为2.18。将其与当前的11.70和2.18 - 13.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BNR股票是什么时候拆分的？

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.02和319.35%中可见。

日范围
11.70 13.49
年范围
2.18 13.49
前一天收盘价
13.02
开盘价
13.01
卖价
11.70
买价
12.00
最低价
11.70
最高价
13.49
交易量
89
日变化
-10.14%
月变化
35.10%
6个月变化
278.64%
年变化
319.35%
28 十月, 星期二
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
预测值
1.7%
前值
1.8%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
预测值
-0.5%
前值
-0.3%
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
预测值
93.5
前值
94.2
17:00
USD
7年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.953%