BNR股票今天的价格是多少？ Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares股票今天的定价为11.70。它在11.70 - 13.49范围内交易，昨天的收盘价为13.02，交易量达到89。BNR的实时价格图表显示了这些更新。

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares股票是否支付股息？ Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares目前的价值为11.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注319.35%和USD。实时查看图表以跟踪BNR走势。

如何购买BNR股票？ 您可以以11.70的当前价格购买Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares股票。订单通常设置在11.70或12.00附近，而89和-10.07%显示市场活动。立即关注BNR的实时图表更新。

如何投资BNR股票？ 投资Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares需要考虑年度范围2.18 - 13.49和当前价格11.70。许多人在以11.70或12.00下订单之前，会比较35.10%和。实时查看BNR价格图表，了解每日变化。

Burning Rock Biotech Ltd股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Burning Rock Biotech Ltd的最高价格是13.49。在2.18 - 13.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares的绩效。

Burning Rock Biotech Ltd股票的最低价格是多少？ Burning Rock Biotech Ltd（BNR）的最低价格为2.18。将其与当前的11.70和2.18 - 13.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。