BNR: Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares
今日BNR汇率已更改-10.14%。当日，交易品种以低点11.70和高点13.49进行交易。
关注Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BNR新闻
常见问题解答
BNR股票今天的价格是多少？
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares股票今天的定价为11.70。它在11.70 - 13.49范围内交易，昨天的收盘价为13.02，交易量达到89。BNR的实时价格图表显示了这些更新。
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares股票是否支付股息？
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares目前的价值为11.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注319.35%和USD。实时查看图表以跟踪BNR走势。
如何购买BNR股票？
您可以以11.70的当前价格购买Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares股票。订单通常设置在11.70或12.00附近，而89和-10.07%显示市场活动。立即关注BNR的实时图表更新。
如何投资BNR股票？
投资Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares需要考虑年度范围2.18 - 13.49和当前价格11.70。许多人在以11.70或12.00下订单之前，会比较35.10%和。实时查看BNR价格图表，了解每日变化。
Burning Rock Biotech Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Burning Rock Biotech Ltd的最高价格是13.49。在2.18 - 13.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares的绩效。
Burning Rock Biotech Ltd股票的最低价格是多少？
Burning Rock Biotech Ltd（BNR）的最低价格为2.18。将其与当前的11.70和2.18 - 13.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BNR股票是什么时候拆分的？
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.02和319.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.02
- 开盘价
- 13.01
- 卖价
- 11.70
- 买价
- 12.00
- 最低价
- 11.70
- 最高价
- 13.49
- 交易量
- 89
- 日变化
- -10.14%
- 月变化
- 35.10%
- 6个月变化
- 278.64%
- 年变化
- 319.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 1.8%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 93.5
- 前值
- 94.2
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.953%