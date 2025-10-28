- Übersicht
BNR: Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares
Der Wechselkurs von BNR hat sich für heute um 5.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.05 bis zu einem Hoch von 12.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BNR heute?
Die Aktie von Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares (BNR) notiert heute bei 12.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 12.05 - 12.46 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.70 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von BNR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BNR Dividenden?
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares wird derzeit mit 12.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 341.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BNR zu verfolgen.
Wie kaufe ich BNR-Aktien?
Sie können Aktien von Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares (BNR) zum aktuellen Kurs von 12.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 12.32 oder 12.62 platziert, während 10 und -0.73% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BNR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BNR-Aktien?
Bei einer Investition in Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares müssen die jährliche Spanne 2.18 - 13.49 und der aktuelle Kurs 12.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 42.26% und 298.71%, bevor sie Orders zu 12.32 oder 12.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BNR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Burning Rock Biotech Ltd?
Der höchste Kurs von Burning Rock Biotech Ltd (BNR) im vergangenen Jahr lag bei 13.49. Innerhalb von 2.18 - 13.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Burning Rock Biotech Ltd?
Der niedrigste Kurs von Burning Rock Biotech Ltd (BNR) im Laufe des Jahres betrug 2.18. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 12.32 und der Spanne 2.18 - 13.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BNR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BNR statt?
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.70 und 341.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.70
- Eröffnung
- 12.41
- Bid
- 12.32
- Ask
- 12.62
- Tief
- 12.05
- Hoch
- 12.46
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 5.30%
- Monatsänderung
- 42.26%
- 6-Monatsänderung
- 298.71%
- Jahresänderung
- 341.58%
- Akt
- 1.6%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
- -0.6%
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
- 94.6
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 95.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%