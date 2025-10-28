- Обзор рынка
BNR: Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares
Курс BNR за сегодня изменился на -10.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.70, а максимальная — 13.49.
Следите за динамикой Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNR сегодня?
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares (BNR) сегодня оценивается на уровне 11.70. Инструмент торгуется в пределах 11.70 - 13.49, вчерашнее закрытие составило 13.02, а торговый объем достиг 89. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares?
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares в настоящее время оценивается в 11.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 319.35% и USD. Отслеживайте движения BNR на графике в реальном времени.
Как купить акции BNR?
Вы можете купить акции Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares (BNR) по текущей цене 11.70. Ордера обычно размещаются около 11.70 или 12.00, тогда как 89 и -10.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNR?
Инвестирование в Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 2.18 - 13.49 и текущей цены 11.70. Многие сравнивают 35.10% и 278.64% перед размещением ордеров на 11.70 или 12.00. Изучайте ежедневные изменения цены BNR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Burning Rock Biotech Ltd?
Самая высокая цена Burning Rock Biotech Ltd (BNR) за последний год составила 13.49. Акции заметно колебались в пределах 2.18 - 13.49, сравнение с 13.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Burning Rock Biotech Ltd?
Самая низкая цена Burning Rock Biotech Ltd (BNR) за год составила 2.18. Сравнение с текущими 11.70 и 2.18 - 13.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNR?
В прошлом Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.02 и 319.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.02
- Open
- 13.01
- Bid
- 11.70
- Ask
- 12.00
- Low
- 11.70
- High
- 13.49
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- -10.14%
- Месячное изменение
- 35.10%
- 6-месячное изменение
- 278.64%
- Годовое изменение
- 319.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 1.8%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.5%
- Пред.
- -0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- 93.5
- Пред.
- 94.2
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.953%