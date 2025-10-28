КотировкиРазделы
Валюты / BNR
Назад в Рынок акций США

BNR: Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares

11.70 USD 1.32 (10.14%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNR за сегодня изменился на -10.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.70, а максимальная — 13.49.

Следите за динамикой Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BNR сегодня?

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares (BNR) сегодня оценивается на уровне 11.70. Инструмент торгуется в пределах 11.70 - 13.49, вчерашнее закрытие составило 13.02, а торговый объем достиг 89. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares?

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares в настоящее время оценивается в 11.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 319.35% и USD. Отслеживайте движения BNR на графике в реальном времени.

Как купить акции BNR?

Вы можете купить акции Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares (BNR) по текущей цене 11.70. Ордера обычно размещаются около 11.70 или 12.00, тогда как 89 и -10.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BNR?

Инвестирование в Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 2.18 - 13.49 и текущей цены 11.70. Многие сравнивают 35.10% и 278.64% перед размещением ордеров на 11.70 или 12.00. Изучайте ежедневные изменения цены BNR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Burning Rock Biotech Ltd?

Самая высокая цена Burning Rock Biotech Ltd (BNR) за последний год составила 13.49. Акции заметно колебались в пределах 2.18 - 13.49, сравнение с 13.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Burning Rock Biotech Ltd?

Самая низкая цена Burning Rock Biotech Ltd (BNR) за год составила 2.18. Сравнение с текущими 11.70 и 2.18 - 13.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BNR?

В прошлом Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.02 и 319.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.70 13.49
Годовой диапазон
2.18 13.49
Предыдущее закрытие
13.02
Open
13.01
Bid
11.70
Ask
12.00
Low
11.70
High
13.49
Объем
89
Дневное изменение
-10.14%
Месячное изменение
35.10%
6-месячное изменение
278.64%
Годовое изменение
319.35%
28 октября, вторник
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
Прог.
1.7%
Пред.
1.8%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
Прог.
-0.5%
Пред.
-0.3%
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
Прог.
93.5
Пред.
94.2
17:00
USD
Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.953%