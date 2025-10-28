- Aperçu
BNR: Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares
Le taux de change de BNR a changé de -10.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.70 et à un maximum de 13.49.
Suivez la dynamique Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BNR aujourd'hui ?
L'action Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares est cotée à 11.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans 11.70 - 13.49, a clôturé hier à 13.02 et son volume d'échange a atteint 89. Le graphique en temps réel du cours de BNR présente ces mises à jour.
L'action Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares verse-t-elle des dividendes ?
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares est actuellement valorisé à 11.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 319.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BNR.
Comment acheter des actions BNR ?
Vous pouvez acheter des actions Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares au cours actuel de 11.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.70 ou de 12.00, le 89 et le -10.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BNR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BNR ?
Investir dans Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.18 - 13.49 et le prix actuel 11.70. Beaucoup comparent 35.10% et 278.64% avant de passer des ordres à 11.70 ou 12.00. Consultez le graphique du cours de BNR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Burning Rock Biotech Ltd ?
Le cours le plus élevé de Burning Rock Biotech Ltd l'année dernière était 13.49. Au cours de 2.18 - 13.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 13.02 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Burning Rock Biotech Ltd ?
Le cours le plus bas de Burning Rock Biotech Ltd (BNR) sur l'année a été 2.18. Sa comparaison avec 11.70 et 2.18 - 13.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BNR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BNR a-t-elle été divisée ?
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 13.02 et 319.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 13.02
- Ouverture
- 13.01
- Bid
- 11.70
- Ask
- 12.00
- Plus Bas
- 11.70
- Plus Haut
- 13.49
- Volume
- 89
- Changement quotidien
- -10.14%
- Changement Mensuel
- 35.10%
- Changement à 6 Mois
- 278.64%
- Changement Annuel
- 319.35%
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 1.8%
- Act
-
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -0.3%
- Act
-
- Fcst
- 93.5
- Prev
- 94.2
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.953%