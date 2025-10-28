クォートセクション
BNR: Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares

11.70 USD 1.32 (10.14%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BNRの今日の為替レートは、-10.14%変化しました。日中、通貨は1あたり11.70の安値と13.49の高値で取引されました。

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BNR株の現在の価格は？

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Sharesの株価は本日11.70です。11.70 - 13.49内で取引され、前日の終値は13.02、取引量は89に達しました。BNRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Sharesの株は配当を出しますか？

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Sharesの現在の価格は11.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は319.35%やUSDにも注目します。BNRの動きはライブチャートで確認できます。

BNR株を買う方法は？

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Sharesの株は現在11.70で購入可能です。注文は通常11.70または12.00付近で行われ、89や-10.07%が市場の動きを示します。BNRの最新情報はライブチャートで確認できます。

BNR株に投資する方法は？

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Sharesへの投資では、年間の値幅2.18 - 13.49と現在の11.70を考慮します。注文は多くの場合11.70や12.00で行われる前に、35.10%や278.64%と比較されます。BNRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Burning Rock Biotech Ltdの株の最高値は？

Burning Rock Biotech Ltdの過去1年の最高値は13.49でした。2.18 - 13.49内で株価は大きく変動し、13.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Burning Rock Biotech Ltdの株の最低値は？

Burning Rock Biotech Ltd(BNR)の年間最安値は2.18でした。現在の11.70や2.18 - 13.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNRの動きはライブチャートで確認できます。

BNRの株式分割はいつ行われましたか？

Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、13.02、319.35%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
11.70 13.49
1年のレンジ
2.18 13.49
以前の終値
13.02
始値
13.01
買値
11.70
買値
12.00
安値
11.70
高値
13.49
出来高
89
1日の変化
-10.14%
1ヶ月の変化
35.10%
6ヶ月の変化
278.64%
1年の変化
319.35%
