BNKK: BONK, INC.
A taxa do BNKK para hoje mudou para -1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1370 e o mais alto foi 0.1581.
Veja a dinâmica do par de moedas BONK, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BNKK hoje?
Hoje BONK, INC. (BNKK) está avaliado em 0.1424. O instrumento é negociado dentro de 0.1370 - 0.1581, o fechamento de ontem foi 0.1441, e o volume de negociação atingiu 324. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BNKK em tempo real.
As ações de BONK, INC. pagam dividendos?
Atualmente BONK, INC. está avaliado em 0.1424. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -62.33% e USD. Monitore os movimentos de BNKK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BNKK?
Você pode comprar ações de BONK, INC. (BNKK) pelo preço atual 0.1424. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1424 ou 0.1454, enquanto 324 e 3.94% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BNKK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BNKK?
Investir em BONK, INC. envolve considerar a faixa anual 0.1331 - 0.3900 e o preço atual 0.1424. Muitos comparam -32.19% e -62.33% antes de enviar ordens em 0.1424 ou 0.1454. Estude as mudanças diárias de preço de BNKK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BONK, INC.?
O maior preço de BONK, INC. (BNKK) no último ano foi 0.3900. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1331 - 0.3900, e a comparação com 0.1441 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BONK, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BONK, INC.?
O menor preço de BONK, INC. (BNKK) no ano foi 0.1331. A comparação com o preço atual 0.1424 e 0.1331 - 0.3900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BNKK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BNKK?
No passado BONK, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1441 e -62.33% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1441
- Open
- 0.1370
- Bid
- 0.1424
- Ask
- 0.1454
- Low
- 0.1370
- High
- 0.1581
- Volume
- 324
- Mudança diária
- -1.18%
- Mudança mensal
- -32.19%
- Mudança de 6 meses
- -62.33%
- Mudança anual
- -62.33%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -3.426 milh
- Projeç.
- -1.460 milh
- Prév.
- 6.413 milh
- Atu.
- -0.698 milh
- Projeç.
- 0.034 milh
- Prév.
- -0.346 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.506%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.