BNKK: BONK, INC.
El tipo de cambio de BNKK de hoy ha cambiado un -1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1370, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1581.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BONK, INC.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BNKK hoy?
BONK, INC. (BNKK) se evalúa hoy en 0.1424. El instrumento se negocia dentro de 0.1370 - 0.1581; el cierre de ayer ha sido 0.1441 y el volumen comercial ha alcanzado 324. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BNKK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BONK, INC.?
BONK, INC. se evalúa actualmente en 0.1424. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -62.33% y USD. Monitoree los movimientos de BNKK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BNKK?
Puede comprar acciones de BONK, INC. (BNKK) al precio actual de 0.1424. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1424 o 0.1454, mientras que 324 y 3.94% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BNKK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BNKK?
Invertir en BONK, INC. implica tener en cuenta el rango anual 0.1331 - 0.3900 y el precio actual 0.1424. Muchos comparan -32.19% y -62.33% antes de colocar órdenes en 0.1424 o 0.1454. Estudie los cambios diarios de precios de BNKK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BONK, INC.?
El precio más alto de BONK, INC. (BNKK) en el último año ha sido 0.3900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.1331 - 0.3900, una comparación con 0.1441 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BONK, INC. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BONK, INC.?
El precio más bajo de BONK, INC. (BNKK) para el año ha sido 0.1331. La comparación con los actuales 0.1424 y 0.1331 - 0.3900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BNKK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BNKK?
En el pasado, BONK, INC. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1441 y -62.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1441
- Open
- 0.1370
- Bid
- 0.1424
- Ask
- 0.1454
- Low
- 0.1370
- High
- 0.1581
- Volumen
- 324
- Cambio diario
- -1.18%
- Cambio mensual
- -32.19%
- Cambio a 6 meses
- -62.33%
- Cambio anual
- -62.33%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -3.426 M
- Pronós.
- -1.460 M
- Prev.
- 6.413 M
- Act.
- -0.698 M
- Pronós.
- 0.034 M
- Prev.
- -0.346 M
- Act.
- 4.706%
- Pronós.
- Prev.
- 4.506%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.