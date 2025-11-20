- Übersicht
BNKK: BONK, INC.
Der Wechselkurs von BNKK hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1370 bis zu einem Hoch von 0.1581 gehandelt.
Verfolgen Sie die BONK, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BNKK heute?
Die Aktie von BONK, INC. (BNKK) notiert heute bei 0.1421. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.1370 - 0.1581 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1441 und das Handelsvolumen erreichte 713. Das Live-Chart von BNKK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BNKK Dividenden?
BONK, INC. wird derzeit mit 0.1421 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -62.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BNKK zu verfolgen.
Wie kaufe ich BNKK-Aktien?
Sie können Aktien von BONK, INC. (BNKK) zum aktuellen Kurs von 0.1421 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1421 oder 0.1451 platziert, während 713 und 3.72% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BNKK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BNKK-Aktien?
Bei einer Investition in BONK, INC. müssen die jährliche Spanne 0.1331 - 0.3900 und der aktuelle Kurs 0.1421 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -32.33% und -62.41%, bevor sie Orders zu 0.1421 oder 0.1451 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BNKK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BONK, INC.?
Der höchste Kurs von BONK, INC. (BNKK) im vergangenen Jahr lag bei 0.3900. Innerhalb von 0.1331 - 0.3900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1441 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BONK, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BONK, INC.?
Der niedrigste Kurs von BONK, INC. (BNKK) im Laufe des Jahres betrug 0.1331. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1421 und der Spanne 0.1331 - 0.3900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BNKK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BNKK statt?
BONK, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1441 und -62.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1441
- Eröffnung
- 0.1370
- Bid
- 0.1421
- Ask
- 0.1451
- Tief
- 0.1370
- Hoch
- 0.1581
- Volumen
- 713
- Tagesänderung
- -1.39%
- Monatsänderung
- -32.33%
- 6-Monatsänderung
- -62.41%
- Jahresänderung
- -62.41%
- Akt
-
- Erw
- 3.9
- Vorh
- -12.8
- Akt
-
- Erw
- 6.1
- Vorh
- 4.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 4.08 M
- Vorh
- 4.06 M
- Akt
-
- Erw
- 4.3%
- Vorh
- 1.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 1.734%