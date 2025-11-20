QuotazioniSezioni
BNKK
BNKK: BONK, INC.

0.1421 USD 0.0020 (1.39%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNKK ha avuto una variazione del -1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1370 e ad un massimo di 0.1581.

Segui le dinamiche di BONK, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BNKK oggi?

Oggi le azioni BONK, INC. sono prezzate a 0.1421. Viene scambiato all'interno di 0.1370 - 0.1581, la chiusura di ieri è stata 0.1441 e il volume degli scambi ha raggiunto 713. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNKK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BONK, INC. pagano dividendi?

BONK, INC. è attualmente valutato a 0.1421. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -62.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNKK.

Come acquistare azioni BNKK?

Puoi acquistare azioni BONK, INC. al prezzo attuale di 0.1421. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1421 o 0.1451, mentre 713 e 3.72% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNKK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BNKK?

Investire in BONK, INC. implica considerare l'intervallo annuale 0.1331 - 0.3900 e il prezzo attuale 0.1421. Molti confrontano -32.33% e -62.41% prima di effettuare ordini su 0.1421 o 0.1451. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNKK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BONK, INC.?

Il prezzo massimo di BONK, INC. nell'ultimo anno è stato 0.3900. All'interno di 0.1331 - 0.3900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1441 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BONK, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BONK, INC.?

Il prezzo più basso di BONK, INC. (BNKK) nel corso dell'anno è stato 0.1331. Confrontandolo con gli attuali 0.1421 e 0.1331 - 0.3900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNKK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNKK?

BONK, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1441 e -62.41%.

Intervallo Giornaliero
0.1370 0.1581
Intervallo Annuale
0.1331 0.3900
Chiusura Precedente
0.1441
Apertura
0.1370
Bid
0.1421
Ask
0.1451
Minimo
0.1370
Massimo
0.1581
Volume
713
Variazione giornaliera
-1.39%
Variazione Mensile
-32.33%
Variazione Semestrale
-62.41%
Variazione Annuale
-62.41%
