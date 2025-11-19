- Aperçu
BNKK: BONK, INC.
Le taux de change de BNKK a changé de -1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1370 et à un maximum de 0.1581.
Suivez la dynamique BONK, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BNKK aujourd'hui ?
L'action BONK, INC. est cotée à 0.1424 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.1370 - 0.1581, a clôturé hier à 0.1441 et son volume d'échange a atteint 324. Le graphique en temps réel du cours de BNKK présente ces mises à jour.
L'action BONK, INC. verse-t-elle des dividendes ?
BONK, INC. est actuellement valorisé à 0.1424. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -62.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BNKK.
Comment acheter des actions BNKK ?
Vous pouvez acheter des actions BONK, INC. au cours actuel de 0.1424. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1424 ou de 0.1454, le 324 et le 3.94% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BNKK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BNKK ?
Investir dans BONK, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1331 - 0.3900 et le prix actuel 0.1424. Beaucoup comparent -32.19% et -62.33% avant de passer des ordres à 0.1424 ou 0.1454. Consultez le graphique du cours de BNKK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BONK, INC. ?
Le cours le plus élevé de BONK, INC. l'année dernière était 0.3900. Au cours de 0.1331 - 0.3900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1441 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BONK, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BONK, INC. ?
Le cours le plus bas de BONK, INC. (BNKK) sur l'année a été 0.1331. Sa comparaison avec 0.1424 et 0.1331 - 0.3900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BNKK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BNKK a-t-elle été divisée ?
BONK, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1441 et -62.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1441
- Ouverture
- 0.1370
- Bid
- 0.1424
- Ask
- 0.1454
- Plus Bas
- 0.1370
- Plus Haut
- 0.1581
- Volume
- 324
- Changement quotidien
- -1.18%
- Changement Mensuel
- -32.19%
- Changement à 6 Mois
- -62.33%
- Changement Annuel
- -62.33%
