BNKK: BONK, INC.
BNKKの今日の為替レートは、-1.18%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1370の安値と0.1581の高値で取引されました。
BONK, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BNKK株の現在の価格は？
BONK, INC.の株価は本日0.1424です。0.1370 - 0.1581内で取引され、前日の終値は0.1441、取引量は324に達しました。BNKKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BONK, INC.の株は配当を出しますか？
BONK, INC.の現在の価格は0.1424です。配当方針は会社によりますが、投資家は-62.33%やUSDにも注目します。BNKKの動きはライブチャートで確認できます。
BNKK株を買う方法は？
BONK, INC.の株は現在0.1424で購入可能です。注文は通常0.1424または0.1454付近で行われ、324や3.94%が市場の動きを示します。BNKKの最新情報はライブチャートで確認できます。
BNKK株に投資する方法は？
BONK, INC.への投資では、年間の値幅0.1331 - 0.3900と現在の0.1424を考慮します。注文は多くの場合0.1424や0.1454で行われる前に、-32.19%や-62.33%と比較されます。BNKKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BONK, INC.の株の最高値は？
BONK, INC.の過去1年の最高値は0.3900でした。0.1331 - 0.3900内で株価は大きく変動し、0.1441と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BONK, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BONK, INC.の株の最低値は？
BONK, INC.(BNKK)の年間最安値は0.1331でした。現在の0.1424や0.1331 - 0.3900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNKKの動きはライブチャートで確認できます。
BNKKの株式分割はいつ行われましたか？
BONK, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1441、-62.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1441
- 始値
- 0.1370
- 買値
- 0.1424
- 買値
- 0.1454
- 安値
- 0.1370
- 高値
- 0.1581
- 出来高
- 324
- 1日の変化
- -1.18%
- 1ヶ月の変化
- -32.19%
- 6ヶ月の変化
- -62.33%
- 1年の変化
- -62.33%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -3.426 M
- 期待
- -1.460 M
- 前
- 6.413 M
- 実際
- -0.698 M
- 期待
- 0.034 M
- 前
- -0.346 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.506%
- 実際
-
- 期待
- 前