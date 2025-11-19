クォートセクション
通貨 / BNKK
株に戻る

BNKK: BONK, INC.

0.1424 USD 0.0017 (1.18%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BNKKの今日の為替レートは、-1.18%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1370の安値と0.1581の高値で取引されました。

BONK, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BNKK株の現在の価格は？

BONK, INC.の株価は本日0.1424です。0.1370 - 0.1581内で取引され、前日の終値は0.1441、取引量は324に達しました。BNKKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BONK, INC.の株は配当を出しますか？

BONK, INC.の現在の価格は0.1424です。配当方針は会社によりますが、投資家は-62.33%やUSDにも注目します。BNKKの動きはライブチャートで確認できます。

BNKK株を買う方法は？

BONK, INC.の株は現在0.1424で購入可能です。注文は通常0.1424または0.1454付近で行われ、324や3.94%が市場の動きを示します。BNKKの最新情報はライブチャートで確認できます。

BNKK株に投資する方法は？

BONK, INC.への投資では、年間の値幅0.1331 - 0.3900と現在の0.1424を考慮します。注文は多くの場合0.1424や0.1454で行われる前に、-32.19%や-62.33%と比較されます。BNKKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BONK, INC.の株の最高値は？

BONK, INC.の過去1年の最高値は0.3900でした。0.1331 - 0.3900内で株価は大きく変動し、0.1441と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BONK, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BONK, INC.の株の最低値は？

BONK, INC.(BNKK)の年間最安値は0.1331でした。現在の0.1424や0.1331 - 0.3900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNKKの動きはライブチャートで確認できます。

BNKKの株式分割はいつ行われましたか？

BONK, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1441、-62.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1370 0.1581
1年のレンジ
0.1331 0.3900
以前の終値
0.1441
始値
0.1370
買値
0.1424
買値
0.1454
安値
0.1370
高値
0.1581
出来高
324
1日の変化
-1.18%
1ヶ月の変化
-32.19%
6ヶ月の変化
-62.33%
1年の変化
-62.33%
19 11月, 水曜日
13:30
USD
住宅建設着工数
実際
期待
13:30
USD
建設許可（Building Permits）
実際
期待
13:30
USD
住宅建設着工数前月比
実際
期待
15:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-3.426 M
期待
-1.460 M
6.413 M
15:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.698 M
期待
0.034 M
-0.346 M
18:00
USD
20年債券オークション
実際
期待
4.506%
19:00
USD
FOMC議事録
実際
期待