BNKK: BONK, INC.
今日BNKK汇率已更改-1.18%。当日，交易品种以低点0.1370和高点0.1581进行交易。
关注BONK, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BNKK股票今天的价格是多少？
BONK, INC.股票今天的定价为0.1424。它在0.1370 - 0.1581范围内交易，昨天的收盘价为0.1441，交易量达到324。BNKK的实时价格图表显示了这些更新。
BONK, INC.股票是否支付股息？
BONK, INC.目前的价值为0.1424。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.33%和USD。实时查看图表以跟踪BNKK走势。
如何购买BNKK股票？
您可以以0.1424的当前价格购买BONK, INC.股票。订单通常设置在0.1424或0.1454附近，而324和3.94%显示市场活动。立即关注BNKK的实时图表更新。
如何投资BNKK股票？
投资BONK, INC.需要考虑年度范围0.1331 - 0.3900和当前价格0.1424。许多人在以0.1424或0.1454下订单之前，会比较-32.19%和。实时查看BNKK价格图表，了解每日变化。
BONK, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BONK, INC.的最高价格是0.3900。在0.1331 - 0.3900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BONK, INC.的绩效。
BONK, INC.股票的最低价格是多少？
BONK, INC.（BNKK）的最低价格为0.1331。将其与当前的0.1424和0.1331 - 0.3900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNKK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BNKK股票是什么时候拆分的？
BONK, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1441和-62.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.1441
- 开盘价
- 0.1370
- 卖价
- 0.1424
- 买价
- 0.1454
- 最低价
- 0.1370
- 最高价
- 0.1581
- 交易量
- 324
- 日变化
- -1.18%
- 月变化
- -32.19%
- 6个月变化
- -62.33%
- 年变化
- -62.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -3.426 M
- 预测值
- -1.460 M
- 前值
- 6.413 M
- 实际值
- -0.698 M
- 预测值
- 0.034 M
- 前值
- -0.346 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.506%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值