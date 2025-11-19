报价部分
BNKK: BONK, INC.

0.1424 USD 0.0017 (1.18%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BNKK汇率已更改-1.18%。当日，交易品种以低点0.1370和高点0.1581进行交易。

关注BONK, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BNKK股票今天的价格是多少？

BONK, INC.股票今天的定价为0.1424。它在0.1370 - 0.1581范围内交易，昨天的收盘价为0.1441，交易量达到324。BNKK的实时价格图表显示了这些更新。

BONK, INC.股票是否支付股息？

BONK, INC.目前的价值为0.1424。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.33%和USD。实时查看图表以跟踪BNKK走势。

如何购买BNKK股票？

您可以以0.1424的当前价格购买BONK, INC.股票。订单通常设置在0.1424或0.1454附近，而324和3.94%显示市场活动。立即关注BNKK的实时图表更新。

如何投资BNKK股票？

投资BONK, INC.需要考虑年度范围0.1331 - 0.3900和当前价格0.1424。许多人在以0.1424或0.1454下订单之前，会比较-32.19%和。实时查看BNKK价格图表，了解每日变化。

BONK, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BONK, INC.的最高价格是0.3900。在0.1331 - 0.3900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BONK, INC.的绩效。

BONK, INC.股票的最低价格是多少？

BONK, INC.（BNKK）的最低价格为0.1331。将其与当前的0.1424和0.1331 - 0.3900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNKK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BNKK股票是什么时候拆分的？

BONK, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1441和-62.33%中可见。

日范围
0.1370 0.1581
年范围
0.1331 0.3900
前一天收盘价
0.1441
开盘价
0.1370
卖价
0.1424
买价
0.1454
最低价
0.1370
最高价
0.1581
交易量
324
日变化
-1.18%
月变化
-32.19%
6个月变化
-62.33%
年变化
-62.33%
