BNKK: BONK, INC.

0.1424 USD 0.0017 (1.18%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNKK за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1370, а максимальная — 0.1581.

Следите за динамикой BONK, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BNKK сегодня?

BONK, INC. (BNKK) сегодня оценивается на уровне 0.1424. Инструмент торгуется в пределах 0.1370 - 0.1581, вчерашнее закрытие составило 0.1441, а торговый объем достиг 324. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNKK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BONK, INC.?

BONK, INC. в настоящее время оценивается в 0.1424. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.33% и USD. Отслеживайте движения BNKK на графике в реальном времени.

Как купить акции BNKK?

Вы можете купить акции BONK, INC. (BNKK) по текущей цене 0.1424. Ордера обычно размещаются около 0.1424 или 0.1454, тогда как 324 и 3.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNKK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BNKK?

Инвестирование в BONK, INC. предполагает учет годового диапазона 0.1331 - 0.3900 и текущей цены 0.1424. Многие сравнивают -32.19% и -62.33% перед размещением ордеров на 0.1424 или 0.1454. Изучайте ежедневные изменения цены BNKK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BONK, INC.?

Самая высокая цена BONK, INC. (BNKK) за последний год составила 0.3900. Акции заметно колебались в пределах 0.1331 - 0.3900, сравнение с 0.1441 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BONK, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BONK, INC.?

Самая низкая цена BONK, INC. (BNKK) за год составила 0.1331. Сравнение с текущими 0.1424 и 0.1331 - 0.3900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNKK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BNKK?

В прошлом BONK, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1441 и -62.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1370 0.1581
Годовой диапазон
0.1331 0.3900
Предыдущее закрытие
0.1441
Open
0.1370
Bid
0.1424
Ask
0.1454
Low
0.1370
High
0.1581
Объем
324
Дневное изменение
-1.18%
Месячное изменение
-32.19%
6-месячное изменение
-62.33%
Годовое изменение
-62.33%
