- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BNKK: BONK, INC.
Курс BNKK за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1370, а максимальная — 0.1581.
Следите за динамикой BONK, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNKK сегодня?
BONK, INC. (BNKK) сегодня оценивается на уровне 0.1424. Инструмент торгуется в пределах 0.1370 - 0.1581, вчерашнее закрытие составило 0.1441, а торговый объем достиг 324. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNKK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BONK, INC.?
BONK, INC. в настоящее время оценивается в 0.1424. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.33% и USD. Отслеживайте движения BNKK на графике в реальном времени.
Как купить акции BNKK?
Вы можете купить акции BONK, INC. (BNKK) по текущей цене 0.1424. Ордера обычно размещаются около 0.1424 или 0.1454, тогда как 324 и 3.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNKK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNKK?
Инвестирование в BONK, INC. предполагает учет годового диапазона 0.1331 - 0.3900 и текущей цены 0.1424. Многие сравнивают -32.19% и -62.33% перед размещением ордеров на 0.1424 или 0.1454. Изучайте ежедневные изменения цены BNKK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BONK, INC.?
Самая высокая цена BONK, INC. (BNKK) за последний год составила 0.3900. Акции заметно колебались в пределах 0.1331 - 0.3900, сравнение с 0.1441 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BONK, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BONK, INC.?
Самая низкая цена BONK, INC. (BNKK) за год составила 0.1331. Сравнение с текущими 0.1424 и 0.1331 - 0.3900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNKK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNKK?
В прошлом BONK, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1441 и -62.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1441
- Open
- 0.1370
- Bid
- 0.1424
- Ask
- 0.1454
- Low
- 0.1370
- High
- 0.1581
- Объем
- 324
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- -32.19%
- 6-месячное изменение
- -62.33%
- Годовое изменение
- -62.33%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -3.426 млн
- Прог.
- -1.460 млн
- Пред.
- 6.413 млн
- Акт.
- -0.698 млн
- Прог.
- 0.034 млн
- Пред.
- -0.346 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.506%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.