CotaçõesSeções
Moedas / BNKD
Voltar para Ações

BNKD: MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

13.55 USD 0.10 (0.74%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BNKD para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.55 e o mais alto foi 13.59.

Veja a dinâmica do par de moedas MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BNKD hoje?

Hoje MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) está avaliado em 13.55. O instrumento é negociado dentro de 0.74%, o fechamento de ontem foi 13.45, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BNKD em tempo real.

As ações de MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs pagam dividendos?

Atualmente MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs está avaliado em 13.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -52.46% e USD. Monitore os movimentos de BNKD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BNKD?

Você pode comprar ações de MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) pelo preço atual 13.55. Ordens geralmente são executadas perto de 13.55 ou 13.85, enquanto 2 e -0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BNKD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BNKD?

Investir em MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs envolve considerar a faixa anual 13.45 - 56.76 e o preço atual 13.55. Muitos comparam -12.30% e -61.70% antes de enviar ordens em 13.55 ou 13.85. Estude as mudanças diárias de preço de BNKD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF MONTREAL?

O maior preço de BANK OF MONTREAL (BNKD) no último ano foi 56.76. As ações oscilaram bastante dentro de 13.45 - 56.76, e a comparação com 13.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF MONTREAL?

O menor preço de BANK OF MONTREAL (BNKD) no ano foi 13.45. A comparação com o preço atual 13.55 e 13.45 - 56.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BNKD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BNKD?

No passado MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 13.45 e -52.46% após os eventos corporativos.

Faixa diária
13.55 13.59
Faixa anual
13.45 56.76
Fechamento anterior
13.45
Open
13.59
Bid
13.55
Ask
13.85
Low
13.55
High
13.59
Volume
2
Mudança diária
0.74%
Mudança mensal
-12.30%
Mudança de 6 meses
-61.70%
Mudança anual
-52.46%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4