BNKD: MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs
A taxa do BNKD para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.55 e o mais alto foi 13.59.
Veja a dinâmica do par de moedas MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BNKD hoje?
Hoje MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) está avaliado em 13.55. O instrumento é negociado dentro de 0.74%, o fechamento de ontem foi 13.45, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BNKD em tempo real.
As ações de MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs pagam dividendos?
Atualmente MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs está avaliado em 13.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -52.46% e USD. Monitore os movimentos de BNKD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BNKD?
Você pode comprar ações de MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) pelo preço atual 13.55. Ordens geralmente são executadas perto de 13.55 ou 13.85, enquanto 2 e -0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BNKD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BNKD?
Investir em MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs envolve considerar a faixa anual 13.45 - 56.76 e o preço atual 13.55. Muitos comparam -12.30% e -61.70% antes de enviar ordens em 13.55 ou 13.85. Estude as mudanças diárias de preço de BNKD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF MONTREAL?
O maior preço de BANK OF MONTREAL (BNKD) no último ano foi 56.76. As ações oscilaram bastante dentro de 13.45 - 56.76, e a comparação com 13.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF MONTREAL?
O menor preço de BANK OF MONTREAL (BNKD) no ano foi 13.45. A comparação com o preço atual 13.55 e 13.45 - 56.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BNKD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BNKD?
No passado MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 13.45 e -52.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 13.45
- Open
- 13.59
- Bid
- 13.55
- Ask
- 13.85
- Low
- 13.55
- High
- 13.59
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- -12.30%
- Mudança de 6 meses
- -61.70%
- Mudança anual
- -52.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4