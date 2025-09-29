- 概要
BNKD: MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs
BNKDの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり13.55の安値と13.59の高値で取引されました。
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BNKD株の現在の価格は？
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNsの株価は本日13.55です。0.74%内で取引され、前日の終値は13.45、取引量は2に達しました。BNKDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNsの株は配当を出しますか？
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNsの現在の価格は13.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は-52.46%やUSDにも注目します。BNKDの動きはライブチャートで確認できます。
BNKD株を買う方法は？
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNsの株は現在13.55で購入可能です。注文は通常13.55または13.85付近で行われ、2や-0.29%が市場の動きを示します。BNKDの最新情報はライブチャートで確認できます。
BNKD株に投資する方法は？
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNsへの投資では、年間の値幅13.45 - 56.76と現在の13.55を考慮します。注文は多くの場合13.55や13.85で行われる前に、-12.30%や-61.70%と比較されます。BNKDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANK OF MONTREALの株の最高値は？
BANK OF MONTREALの過去1年の最高値は56.76でした。13.45 - 56.76内で株価は大きく変動し、13.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANK OF MONTREALの株の最低値は？
BANK OF MONTREAL(BNKD)の年間最安値は13.45でした。現在の13.55や13.45 - 56.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNKDの動きはライブチャートで確認できます。
BNKDの株式分割はいつ行われましたか？
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、13.45、-52.46%に企業行動後の影響として反映されます。
