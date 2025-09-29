КотировкиРазделы
BNKD: MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

13.55 USD 0.10 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNKD за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.55, а максимальная — 13.59.

Следите за динамикой MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BNKD сегодня?

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) сегодня оценивается на уровне 13.55. Инструмент торгуется в пределах 0.74%, вчерашнее закрытие составило 13.45, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNKD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs?

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs в настоящее время оценивается в 13.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.46% и USD. Отслеживайте движения BNKD на графике в реальном времени.

Как купить акции BNKD?

Вы можете купить акции MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) по текущей цене 13.55. Ордера обычно размещаются около 13.55 или 13.85, тогда как 2 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNKD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BNKD?

Инвестирование в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs предполагает учет годового диапазона 13.45 - 56.76 и текущей цены 13.55. Многие сравнивают -12.30% и -61.70% перед размещением ордеров на 13.55 или 13.85. Изучайте ежедневные изменения цены BNKD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF MONTREAL?

Самая высокая цена BANK OF MONTREAL (BNKD) за последний год составила 56.76. Акции заметно колебались в пределах 13.45 - 56.76, сравнение с 13.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF MONTREAL?

Самая низкая цена BANK OF MONTREAL (BNKD) за год составила 13.45. Сравнение с текущими 13.55 и 13.45 - 56.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNKD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BNKD?

В прошлом MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.45 и -52.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.55 13.59
Годовой диапазон
13.45 56.76
Предыдущее закрытие
13.45
Open
13.59
Bid
13.55
Ask
13.85
Low
13.55
High
13.59
Объем
2
Дневное изменение
0.74%
Месячное изменение
-12.30%
6-месячное изменение
-61.70%
Годовое изменение
-52.46%
