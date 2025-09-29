- Обзор рынка
BNKD: MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs
Курс BNKD за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.55, а максимальная — 13.59.
Следите за динамикой MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNKD сегодня?
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) сегодня оценивается на уровне 13.55. Инструмент торгуется в пределах 0.74%, вчерашнее закрытие составило 13.45, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNKD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs?
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs в настоящее время оценивается в 13.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.46% и USD. Отслеживайте движения BNKD на графике в реальном времени.
Как купить акции BNKD?
Вы можете купить акции MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) по текущей цене 13.55. Ордера обычно размещаются около 13.55 или 13.85, тогда как 2 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNKD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNKD?
Инвестирование в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs предполагает учет годового диапазона 13.45 - 56.76 и текущей цены 13.55. Многие сравнивают -12.30% и -61.70% перед размещением ордеров на 13.55 или 13.85. Изучайте ежедневные изменения цены BNKD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF MONTREAL?
Самая высокая цена BANK OF MONTREAL (BNKD) за последний год составила 56.76. Акции заметно колебались в пределах 13.45 - 56.76, сравнение с 13.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF MONTREAL?
Самая низкая цена BANK OF MONTREAL (BNKD) за год составила 13.45. Сравнение с текущими 13.55 и 13.45 - 56.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNKD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNKD?
В прошлом MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.45 и -52.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.45
- Open
- 13.59
- Bid
- 13.55
- Ask
- 13.85
- Low
- 13.55
- High
- 13.59
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- -12.30%
- 6-месячное изменение
- -61.70%
- Годовое изменение
- -52.46%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%