BNKD: MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs
El tipo de cambio de BNKD de hoy ha cambiado un 0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.55, mientras que el máximo ha alcanzado 13.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BNKD hoy?
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) se evalúa hoy en 13.55. El instrumento se negocia dentro de 0.74%; el cierre de ayer ha sido 13.45 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BNKD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs?
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs se evalúa actualmente en 13.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -52.46% y USD. Monitoree los movimientos de BNKD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BNKD?
Puede comprar acciones de MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) al precio actual de 13.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 13.55 o 13.85, mientras que 2 y -0.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BNKD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BNKD?
Invertir en MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs implica tener en cuenta el rango anual 13.45 - 56.76 y el precio actual 13.55. Muchos comparan -12.30% y -61.70% antes de colocar órdenes en 13.55 o 13.85. Estudie los cambios diarios de precios de BNKD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BANK OF MONTREAL?
El precio más alto de BANK OF MONTREAL (BNKD) en el último año ha sido 56.76. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.45 - 56.76, una comparación con 13.45 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BANK OF MONTREAL?
El precio más bajo de BANK OF MONTREAL (BNKD) para el año ha sido 13.45. La comparación con los actuales 13.55 y 13.45 - 56.76 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BNKD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BNKD?
En el pasado, MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 13.45 y -52.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 13.45
- Open
- 13.59
- Bid
- 13.55
- Ask
- 13.85
- Low
- 13.55
- High
- 13.59
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.74%
- Cambio mensual
- -12.30%
- Cambio a 6 meses
- -61.70%
- Cambio anual
- -52.46%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.