BNKD: MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs
今日BNKD汇率已更改0.74%。当日，交易品种以低点13.55和高点13.59进行交易。
关注MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BNKD股票今天的价格是多少？
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs股票今天的定价为13.55。它在0.74%范围内交易，昨天的收盘价为13.45，交易量达到2。BNKD的实时价格图表显示了这些更新。
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs股票是否支付股息？
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs目前的价值为13.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.46%和USD。实时查看图表以跟踪BNKD走势。
如何购买BNKD股票？
您可以以13.55的当前价格购买MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs股票。订单通常设置在13.55或13.85附近，而2和-0.29%显示市场活动。立即关注BNKD的实时图表更新。
如何投资BNKD股票？
投资MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs需要考虑年度范围13.45 - 56.76和当前价格13.55。许多人在以13.55或13.85下订单之前，会比较-12.30%和。实时查看BNKD价格图表，了解每日变化。
BANK OF MONTREAL股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BANK OF MONTREAL的最高价格是56.76。在13.45 - 56.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs的绩效。
BANK OF MONTREAL股票的最低价格是多少？
BANK OF MONTREAL（BNKD）的最低价格为13.45。将其与当前的13.55和13.45 - 56.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNKD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BNKD股票是什么时候拆分的？
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.45和-52.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.45
- 开盘价
- 13.59
- 卖价
- 13.55
- 买价
- 13.85
- 最低价
- 13.55
- 最高价
- 13.59
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.74%
- 月变化
- -12.30%
- 6个月变化
- -61.70%
- 年变化
- -52.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值