货币 / BNKD
BNKD: MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

13.55 USD 0.10 (0.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BNKD汇率已更改0.74%。当日，交易品种以低点13.55和高点13.59进行交易。

关注MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BNKD股票今天的价格是多少？

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs股票今天的定价为13.55。它在0.74%范围内交易，昨天的收盘价为13.45，交易量达到2。BNKD的实时价格图表显示了这些更新。

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs股票是否支付股息？

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs目前的价值为13.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.46%和USD。实时查看图表以跟踪BNKD走势。

如何购买BNKD股票？

您可以以13.55的当前价格购买MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs股票。订单通常设置在13.55或13.85附近，而2和-0.29%显示市场活动。立即关注BNKD的实时图表更新。

如何投资BNKD股票？

投资MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs需要考虑年度范围13.45 - 56.76和当前价格13.55。许多人在以13.55或13.85下订单之前，会比较-12.30%和。实时查看BNKD价格图表，了解每日变化。

BANK OF MONTREAL股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BANK OF MONTREAL的最高价格是56.76。在13.45 - 56.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs的绩效。

BANK OF MONTREAL股票的最低价格是多少？

BANK OF MONTREAL（BNKD）的最低价格为13.45。将其与当前的13.55和13.45 - 56.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNKD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BNKD股票是什么时候拆分的？

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.45和-52.46%中可见。

日范围
13.55 13.59
年范围
13.45 56.76
前一天收盘价
13.45
开盘价
13.59
卖价
13.55
买价
13.85
最低价
13.55
最高价
13.59
交易量
2
日变化
0.74%
月变化
-12.30%
6个月变化
-61.70%
年变化
-52.46%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值