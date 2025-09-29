BNKD股票今天的价格是多少？ MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs股票今天的定价为13.55。它在0.74%范围内交易，昨天的收盘价为13.45，交易量达到2。BNKD的实时价格图表显示了这些更新。

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs股票是否支付股息？ MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs目前的价值为13.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.46%和USD。实时查看图表以跟踪BNKD走势。

如何购买BNKD股票？ 您可以以13.55的当前价格购买MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs股票。订单通常设置在13.55或13.85附近，而2和-0.29%显示市场活动。立即关注BNKD的实时图表更新。

如何投资BNKD股票？ 投资MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs需要考虑年度范围13.45 - 56.76和当前价格13.55。许多人在以13.55或13.85下订单之前，会比较-12.30%和。实时查看BNKD价格图表，了解每日变化。

BANK OF MONTREAL股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BANK OF MONTREAL的最高价格是56.76。在13.45 - 56.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs的绩效。

BANK OF MONTREAL股票的最低价格是多少？ BANK OF MONTREAL（BNKD）的最低价格为13.45。将其与当前的13.55和13.45 - 56.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNKD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。