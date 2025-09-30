QuotazioniSezioni
BNKD
BNKD: MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

13.55 USD 0.10 (0.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNKD ha avuto una variazione del 0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.55 e ad un massimo di 13.59.

Segui le dinamiche di MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BNKD oggi?

Oggi le azioni MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs sono prezzate a 13.55. Viene scambiato all'interno di 0.74%, la chiusura di ieri è stata 13.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNKD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs pagano dividendi?

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs è attualmente valutato a 13.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -52.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNKD.

Come acquistare azioni BNKD?

Puoi acquistare azioni MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs al prezzo attuale di 13.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.55 o 13.85, mentre 2 e -0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNKD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BNKD?

Investire in MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs implica considerare l'intervallo annuale 13.45 - 56.76 e il prezzo attuale 13.55. Molti confrontano -12.30% e -61.70% prima di effettuare ordini su 13.55 o 13.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNKD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF MONTREAL?

Il prezzo massimo di BANK OF MONTREAL nell'ultimo anno è stato 56.76. All'interno di 13.45 - 56.76, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 13.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF MONTREAL?

Il prezzo più basso di BANK OF MONTREAL (BNKD) nel corso dell'anno è stato 13.45. Confrontandolo con gli attuali 13.55 e 13.45 - 56.76 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNKD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNKD?

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 13.45 e -52.46%.

Intervallo Giornaliero
13.55 13.59
Intervallo Annuale
13.45 56.76
Chiusura Precedente
13.45
Apertura
13.59
Bid
13.55
Ask
13.85
Minimo
13.55
Massimo
13.59
Volume
2
Variazione giornaliera
0.74%
Variazione Mensile
-12.30%
Variazione Semestrale
-61.70%
Variazione Annuale
-52.46%
