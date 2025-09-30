- Aperçu
BNKD: MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs
Le taux de change de BNKD a changé de 0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.55 et à un maximum de 13.59.
Suivez la dynamique MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BNKD aujourd'hui ?
L'action MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs est cotée à 13.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.74%, a clôturé hier à 13.45 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de BNKD présente ces mises à jour.
L'action MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs verse-t-elle des dividendes ?
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs est actuellement valorisé à 13.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -52.46% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BNKD.
Comment acheter des actions BNKD ?
Vous pouvez acheter des actions MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs au cours actuel de 13.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 13.55 ou de 13.85, le 2 et le -0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BNKD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BNKD ?
Investir dans MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.45 - 56.76 et le prix actuel 13.55. Beaucoup comparent -12.30% et -61.70% avant de passer des ordres à 13.55 ou 13.85. Consultez le graphique du cours de BNKD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BANK OF MONTREAL ?
Le cours le plus élevé de BANK OF MONTREAL l'année dernière était 56.76. Au cours de 13.45 - 56.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 13.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BANK OF MONTREAL ?
Le cours le plus bas de BANK OF MONTREAL (BNKD) sur l'année a été 13.45. Sa comparaison avec 13.55 et 13.45 - 56.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BNKD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BNKD a-t-elle été divisée ?
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 13.45 et -52.46% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 13.45
- Ouverture
- 13.59
- Bid
- 13.55
- Ask
- 13.85
- Plus Bas
- 13.55
- Plus Haut
- 13.59
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.74%
- Changement Mensuel
- -12.30%
- Changement à 6 Mois
- -61.70%
- Changement Annuel
- -52.46%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4