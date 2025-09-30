- Übersicht
BNKD: MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs
Der Wechselkurs von BNKD hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.55 bis zu einem Hoch von 13.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BNKD heute?
Die Aktie von MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) notiert heute bei 13.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.74% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 13.45 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von BNKD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BNKD Dividenden?
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs wird derzeit mit 13.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -52.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BNKD zu verfolgen.
Wie kaufe ich BNKD-Aktien?
Sie können Aktien von MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) zum aktuellen Kurs von 13.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 13.55 oder 13.85 platziert, während 2 und -0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BNKD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BNKD-Aktien?
Bei einer Investition in MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs müssen die jährliche Spanne 13.45 - 56.76 und der aktuelle Kurs 13.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -12.30% und -61.70%, bevor sie Orders zu 13.55 oder 13.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BNKD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF MONTREAL?
Der höchste Kurs von BANK OF MONTREAL (BNKD) im vergangenen Jahr lag bei 56.76. Innerhalb von 13.45 - 56.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 13.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF MONTREAL?
Der niedrigste Kurs von BANK OF MONTREAL (BNKD) im Laufe des Jahres betrug 13.45. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 13.55 und der Spanne 13.45 - 56.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BNKD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BNKD statt?
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 13.45 und -52.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.45
- Eröffnung
- 13.59
- Bid
- 13.55
- Ask
- 13.85
- Tief
- 13.55
- Hoch
- 13.59
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.74%
- Monatsänderung
- -12.30%
- 6-Monatsänderung
- -61.70%
- Jahresänderung
- -52.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4