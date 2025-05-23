- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BNDI: NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
A taxa do BNDI para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.66 e o mais alto foi 47.73.
Veja a dinâmica do par de moedas NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNDI Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BNDI hoje?
Hoje NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) está avaliado em 47.68. O instrumento é negociado dentro de 0.15%, o fechamento de ontem foi 47.61, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BNDI em tempo real.
As ações de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF está avaliado em 47.68. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.42% e USD. Monitore os movimentos de BNDI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BNDI?
Você pode comprar ações de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) pelo preço atual 47.68. Ordens geralmente são executadas perto de 47.68 ou 47.98, enquanto 15 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BNDI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BNDI?
Investir em NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF envolve considerar a faixa anual 44.93 - 48.87 e o preço atual 47.68. Muitos comparam 1.25% e 1.00% antes de enviar ordens em 47.68 ou 47.98. Estude as mudanças diárias de preço de BNDI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF?
O maior preço de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) no último ano foi 48.87. As ações oscilaram bastante dentro de 44.93 - 48.87, e a comparação com 47.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF?
O menor preço de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) no ano foi 44.93. A comparação com o preço atual 47.68 e 44.93 - 48.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BNDI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BNDI?
No passado NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 47.61 e -2.42% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 47.61
- Open
- 47.66
- Bid
- 47.68
- Ask
- 47.98
- Low
- 47.66
- High
- 47.73
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- 1.25%
- Mudança de 6 meses
- 1.00%
- Mudança anual
- -2.42%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8