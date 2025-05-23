- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BNDI: NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
El tipo de cambio de BNDI de hoy ha cambiado un 0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.66, mientras que el máximo ha alcanzado 47.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNDI News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BNDI hoy?
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) se evalúa hoy en 47.68. El instrumento se negocia dentro de 0.15%; el cierre de ayer ha sido 47.61 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BNDI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF?
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF se evalúa actualmente en 47.68. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.42% y USD. Monitoree los movimientos de BNDI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BNDI?
Puede comprar acciones de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) al precio actual de 47.68. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 47.68 o 47.98, mientras que 15 y 0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BNDI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BNDI?
Invertir en NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 44.93 - 48.87 y el precio actual 47.68. Muchos comparan 1.25% y 1.00% antes de colocar órdenes en 47.68 o 47.98. Estudie los cambios diarios de precios de BNDI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF?
El precio más alto de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) en el último año ha sido 48.87. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 44.93 - 48.87, una comparación con 47.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF?
El precio más bajo de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) para el año ha sido 44.93. La comparación con los actuales 47.68 y 44.93 - 48.87 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BNDI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BNDI?
En el pasado, NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 47.61 y -2.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 47.61
- Open
- 47.66
- Bid
- 47.68
- Ask
- 47.98
- Low
- 47.66
- High
- 47.73
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 0.15%
- Cambio mensual
- 1.25%
- Cambio a 6 meses
- 1.00%
- Cambio anual
- -2.42%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8