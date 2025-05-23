- Aperçu
BNDI: NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
Le taux de change de BNDI a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.48 et à un maximum de 47.63.
Suivez la dynamique NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BNDI aujourd'hui ?
L'action NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF est cotée à 47.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.21%, a clôturé hier à 47.51 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de BNDI présente ces mises à jour.
L'action NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF est actuellement valorisé à 47.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BNDI.
Comment acheter des actions BNDI ?
Vous pouvez acheter des actions NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF au cours actuel de 47.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 47.61 ou de 47.91, le 15 et le 0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BNDI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BNDI ?
Investir dans NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.93 - 48.87 et le prix actuel 47.61. Beaucoup comparent 1.10% et 0.85% avant de passer des ordres à 47.61 ou 47.91. Consultez le graphique du cours de BNDI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF l'année dernière était 48.87. Au cours de 44.93 - 48.87, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 47.51 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF ?
Le cours le plus bas de NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) sur l'année a été 44.93. Sa comparaison avec 47.61 et 44.93 - 48.87 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BNDI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BNDI a-t-elle été divisée ?
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 47.51 et -2.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 47.51
- Ouverture
- 47.57
- Bid
- 47.61
- Ask
- 47.91
- Plus Bas
- 47.48
- Plus Haut
- 47.63
- Volume
- 15
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- 1.10%
- Changement à 6 Mois
- 0.85%
- Changement Annuel
- -2.56%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8