- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BNDI: NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
Der Wechselkurs von BNDI hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.60 bis zu einem Hoch von 47.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNDI News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BNDI heute?
Die Aktie von NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) notiert heute bei 47.60. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.61 und das Handelsvolumen erreichte 27. Das Live-Chart von BNDI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BNDI Dividenden?
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF wird derzeit mit 47.60 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BNDI zu verfolgen.
Wie kaufe ich BNDI-Aktien?
Sie können Aktien von NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) zum aktuellen Kurs von 47.60 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 47.60 oder 47.90 platziert, während 27 und -0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BNDI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BNDI-Aktien?
Bei einer Investition in NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF müssen die jährliche Spanne 44.93 - 48.87 und der aktuelle Kurs 47.60 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.08% und 0.83%, bevor sie Orders zu 47.60 oder 47.90 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BNDI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF?
Der höchste Kurs von NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) im vergangenen Jahr lag bei 48.87. Innerhalb von 44.93 - 48.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) im Laufe des Jahres betrug 44.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 47.60 und der Spanne 44.93 - 48.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BNDI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BNDI statt?
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.61 und -2.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.61
- Eröffnung
- 47.66
- Bid
- 47.60
- Ask
- 47.90
- Tief
- 47.60
- Hoch
- 47.73
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 1.08%
- 6-Monatsänderung
- 0.83%
- Jahresänderung
- -2.58%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8