- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BNDI: NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
Il tasso di cambio BNDI ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.66 e ad un massimo di 47.73.
Segui le dinamiche di NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNDI News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BNDI oggi?
Oggi le azioni NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF sono prezzate a 47.70. Viene scambiato all'interno di 0.19%, la chiusura di ieri è stata 47.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNDI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF pagano dividendi?
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF è attualmente valutato a 47.70. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNDI.
Come acquistare azioni BNDI?
Puoi acquistare azioni NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF al prezzo attuale di 47.70. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 47.70 o 48.00, mentre 12 e 0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNDI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BNDI?
Investire in NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 44.93 - 48.87 e il prezzo attuale 47.70. Molti confrontano 1.30% e 1.04% prima di effettuare ordini su 47.70 o 48.00. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNDI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF?
Il prezzo massimo di NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF nell'ultimo anno è stato 48.87. All'interno di 44.93 - 48.87, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF?
Il prezzo più basso di NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) nel corso dell'anno è stato 44.93. Confrontandolo con gli attuali 47.70 e 44.93 - 48.87 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNDI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNDI?
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.61 e -2.37%.
- Chiusura Precedente
- 47.61
- Apertura
- 47.66
- Bid
- 47.70
- Ask
- 48.00
- Minimo
- 47.66
- Massimo
- 47.73
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 1.30%
- Variazione Semestrale
- 1.04%
- Variazione Annuale
- -2.37%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8