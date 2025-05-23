- 概要
BNDI: NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDIの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり47.66の安値と47.73の高値で取引されました。
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNDI News
よくあるご質問
BNDI株の現在の価格は？
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETFの株価は本日47.68です。0.15%内で取引され、前日の終値は47.61、取引量は15に達しました。BNDIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETFの株は配当を出しますか？
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETFの現在の価格は47.68です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.42%やUSDにも注目します。BNDIの動きはライブチャートで確認できます。
BNDI株を買う方法は？
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETFの株は現在47.68で購入可能です。注文は通常47.68または47.98付近で行われ、15や0.04%が市場の動きを示します。BNDIの最新情報はライブチャートで確認できます。
BNDI株に投資する方法は？
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETFへの投資では、年間の値幅44.93 - 48.87と現在の47.68を考慮します。注文は多くの場合47.68や47.98で行われる前に、1.25%や1.00%と比較されます。BNDIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETFの株の最高値は？
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETFの過去1年の最高値は48.87でした。44.93 - 48.87内で株価は大きく変動し、47.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETFの株の最低値は？
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF(BNDI)の年間最安値は44.93でした。現在の47.68や44.93 - 48.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNDIの動きはライブチャートで確認できます。
BNDIの株式分割はいつ行われましたか？
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.61、-2.42%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 47.61
- 始値
- 47.66
- 買値
- 47.68
- 買値
- 47.98
- 安値
- 47.66
- 高値
- 47.73
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- 1.25%
- 6ヶ月の変化
- 1.00%
- 1年の変化
- -2.42%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8