BNDI: NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
Курс BNDI за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.66, а максимальная — 47.73.
Следите за динамикой NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BNDI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNDI сегодня?
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) сегодня оценивается на уровне 47.70. Инструмент торгуется в пределах 0.19%, вчерашнее закрытие составило 47.61, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNDI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF?
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 47.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.37% и USD. Отслеживайте движения BNDI на графике в реальном времени.
Как купить акции BNDI?
Вы можете купить акции NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) по текущей цене 47.70. Ордера обычно размещаются около 47.70 или 48.00, тогда как 12 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNDI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNDI?
Инвестирование в NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 44.93 - 48.87 и текущей цены 47.70. Многие сравнивают 1.30% и 1.04% перед размещением ордеров на 47.70 или 48.00. Изучайте ежедневные изменения цены BNDI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF?
Самая высокая цена NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) за последний год составила 48.87. Акции заметно колебались в пределах 44.93 - 48.87, сравнение с 47.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF?
Самая низкая цена NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) за год составила 44.93. Сравнение с текущими 47.70 и 44.93 - 48.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNDI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNDI?
В прошлом NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.61 и -2.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.61
- Open
- 47.66
- Bid
- 47.70
- Ask
- 48.00
- Low
- 47.66
- High
- 47.73
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 1.30%
- 6-месячное изменение
- 1.04%
- Годовое изменение
- -2.37%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8