BNDI: NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
今日BNDI汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点47.66和高点47.73进行交易。
关注NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BNDI新闻
常见问题解答
BNDI股票今天的价格是多少？
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF股票今天的定价为47.70。它在0.19%范围内交易，昨天的收盘价为47.61，交易量达到12。BNDI的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF目前的价值为47.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.37%和USD。实时查看图表以跟踪BNDI走势。
如何购买BNDI股票？
您可以以47.70的当前价格购买NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在47.70或48.00附近，而12和0.08%显示市场活动。立即关注BNDI的实时图表更新。
如何投资BNDI股票？
投资NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围44.93 - 48.87和当前价格47.70。许多人在以47.70或48.00下订单之前，会比较1.30%和。实时查看BNDI价格图表，了解每日变化。
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF的最高价格是48.87。在44.93 - 48.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF的绩效。
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF（BNDI）的最低价格为44.93。将其与当前的47.70和44.93 - 48.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BNDI股票是什么时候拆分的？
NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.61和-2.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.61
- 开盘价
- 47.66
- 卖价
- 47.70
- 买价
- 48.00
- 最低价
- 47.66
- 最高价
- 47.73
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 1.30%
- 6个月变化
- 1.04%
- 年变化
- -2.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8