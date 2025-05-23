报价部分
货币 / BNDI
BNDI: NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF

47.70 USD 0.09 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BNDI汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点47.66和高点47.73进行交易。

关注NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BNDI股票今天的价格是多少？

NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF股票今天的定价为47.70。它在0.19%范围内交易，昨天的收盘价为47.61，交易量达到12。BNDI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？

NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF目前的价值为47.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.37%和USD。实时查看图表以跟踪BNDI走势。

如何购买BNDI股票？

您可以以47.70的当前价格购买NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在47.70或48.00附近，而12和0.08%显示市场活动。立即关注BNDI的实时图表更新。

如何投资BNDI股票？

投资NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围44.93 - 48.87和当前价格47.70。许多人在以47.70或48.00下订单之前，会比较1.30%和。实时查看BNDI价格图表，了解每日变化。

NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF的最高价格是48.87。在44.93 - 48.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF的绩效。

NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？

NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF（BNDI）的最低价格为44.93。将其与当前的47.70和44.93 - 48.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BNDI股票是什么时候拆分的？

NEOS ETF Trust NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.61和-2.37%中可见。

日范围
47.66 47.73
年范围
44.93 48.87
前一天收盘价
47.61
开盘价
47.66
卖价
47.70
买价
48.00
最低价
47.66
最高价
47.73
交易量
12
日变化
0.19%
月变化
1.30%
6个月变化
1.04%
年变化
-2.37%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8