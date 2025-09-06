- Visão do mercado
BMVP: Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
A taxa do BMVP para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.86 e o mais alto foi 48.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMVP Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BMVP hoje?
Hoje Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) está avaliado em 48.86. O instrumento é negociado dentro de 0.27%, o fechamento de ontem foi 48.73, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BMVP em tempo real.
As ações de Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF está avaliado em 48.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.39% e USD. Monitore os movimentos de BMVP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BMVP?
Você pode comprar ações de Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) pelo preço atual 48.86. Ordens geralmente são executadas perto de 48.86 ou 49.16, enquanto 2 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BMVP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BMVP?
Investir em Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF envolve considerar a faixa anual 42.01 - 50.76 e o preço atual 48.86. Muitos comparam -0.14% e 2.69% antes de enviar ordens em 48.86 ou 49.16. Estude as mudanças diárias de preço de BMVP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
O maior preço de Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) no último ano foi 50.76. As ações oscilaram bastante dentro de 42.01 - 50.76, e a comparação com 48.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
O menor preço de Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) no ano foi 42.01. A comparação com o preço atual 48.86 e 42.01 - 50.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BMVP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BMVP?
No passado Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 48.73 e 1.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 48.73
- Open
- 48.97
- Bid
- 48.86
- Ask
- 49.16
- Low
- 48.86
- High
- 48.97
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- -0.14%
- Mudança de 6 meses
- 2.69%
- Mudança anual
- 1.39%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8